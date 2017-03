Công bố nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo dữ liệu kiểm định, xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B-141.22 có 39 giường nằm và 3 chỗ ngồi, nhãn hiệu Thaco, sản xuất năm 2007 tại Việt Nam. Chủ xe là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, địa chỉ khu phố 6, Tân Tạo, Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.Xe kiểm định lần gần nhất vào tháng 1/2015 và có hạn kiểm định đến tháng 7/2015 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3801S - Hà Tĩnh thực hiện.Xe khách biển kiểm soát 86B-002.84 có 29 ghế ngồi, nhãn hiệu Samco, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Chủ xe là Huỳnh Thị Tuyết Mỹ, địa chỉ tại khu phố 1, Phú Hải, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).Xe kiểm định lần gần nhất vào tháng 1/2014 và có hạn kiểm định đến tháng 5/2015 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S - Bình Thuận thực hiện. Đây là loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, có gắn thiết bị giám sát hành trình đang hoạt động ổn định. Đến thời điểm tai nạn, thiết bị vẫn hoạt động bình thường.Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cũng trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tại nơi xảy ra tai nạn, xe khách 86B-002.84 chạy với tốc độ 62 km/giờ còn xe 51B-141.22 chạy với tốc độ 73 km/giờ, vượt quá tốc độ 3 km/giờ (quy định là 70 km/giờ).Hiện cơ quan chức năng Bình Thuận đang khẩn trương điều tra nguyên nhân gây tai nạn có phải do xe 51B-141.22 chạy quá tốc độ, lấn tuyến hay không.Đến sáng 10/2, 10 nạn nhân tử vong đã được xác định danh tính và được người thân đưa về quê an táng. Theo Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, 9 người bị thương đã qua cơn nguy kịch, hiện 2 người đã xuất viện và 7 người còn lại sẽ xuất viện trong hôm nay và ngày mai.Tỉnh Bình Thuận đã điều hai xe ôtô chở khách loại 35 chỗ đến huyện Hàm Thuận Nam đón những hành khách bị nạn trên chiếc xe giường nằm tiếp tục hành trình về quê.

Theo chỉ đạo của ông Khuất Việt Hùng, Phó Trưởng Ban an toàn giao thông Quốc gia, tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý những cá nhân, tập thể có liên quan. Đồng thời, tỉnh Bình Thuận cũng rà soát lại chất lượng tất cả xe khách trên địa bàn./.

