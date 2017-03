Công điện đảm bảo trật tự ATGT dịp lễ, tết

Trang web Chính phủ dẫn công điện cho hay Bộ GTVT được giao chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân đi lại, không để hành khách không kịp về đón tết do thiếu phương tiện; Bộ Công an được giao chỉ đạo tuyên truyền biện pháp hạn chế tai nạn mô tô, xe máy ở khu vực nông thôn, biện pháp ngăn chặn tai nạn xe khách, tai nạn đường đèo dốc, tai nạn đắm đò, thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan báo chí, hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM… cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể.