Công nghệ "chế tác" đồng đen và những cú lừa bạc tỉ

Ngày 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh An Giang cho biết, đã có kết luận điều tra ban đầu về 2 vụ án lừa đảo mua bán đồng đen, trị giá hàng chục tỉ đồng trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang).

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm: Trần Văn Nghĩa (tự Bé Năm, 50 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi), Nguyễn Văn Lái (41 tuổi), Trần Văn Bé (45 tuổi, tất cả cùng ngụ An Giang) và Hồ Văn Thống (36 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dính cú lừa ngoạn mục… vì hám tiền

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm sở hữu và các tội phạm khác, Phòng PC45 Công an tỉnh An Giang cho biết: "Để đưa các nạn nhân vào bẫy, các đối tượng dựng lên khá công phu gồm có người mua, người bán, người trung gian tạo thành một đường dây khép kín nhằm tạo lòng tin của "con mồi" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng".



Một số đối tượng vụ án.

Trong vụ lừa bán đồng đen cho anh Lâm Văn Tân (26 tuổi, ngụ Bình Phước) với giá 10 tỉ đồng, nhóm đối tượng do Lý Hồng Tâm cầm đầu đã thực hiện một màn kịch khá hoàn hảo. Trước khi thực hiện kế hoạch, bọn chúng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Tâm "chủ xị" giữ nhiệm vụ "chế tác" đồng đen, chuẩn bị các dụng cụ thử gồm: kính, hộp quẹt gas, ống nhiệt kế và diêm quẹt đã bị biến dạng. Hùng và Hoàng có trách nhiệm lừa tráo đổi các dụng cụ thử đồng đen khi có người đến mua, còn Nghĩa làm trung gian mua bán.

Thông qua các mối quan hệ, nhóm của Tâm đã liên lạc với anh Tân rao bán đồng đen với giá 10 tỉ đồng. Theo kế hoạch, bọn chúng "điều" nạn nhân từ TP Hồ Chí Minh xuống huyện Châu Thành (An Giang) để thử đồng đen và thỏa thuận giá cả. Tại đây, bọn chúng cũng yêu cầu, chỉ có một mình nạn nhân được vào xem hàng và phải để bọn chúng kiểm tra các dụng cụ thử mà nạn nhân mang theo. Lấy lý do đồng đen là vật linh thiêng nên trong quá trình thử, bọn chúng yêu cầu nạn nhân phải cúng lạy, tạo cơ hội cho đồng bọn đánh tráo các dụng cụ thử bị biến dạng.

Khi thấy các dụng cụ bị biến dạng (đã bị tráo đổi), nên anh Tân tin thật và đồng ý mua cục "đồng đen" với giá 10 tỉ đồng, đặt cọc trước cho bọn chúng 400 triệu đồng. Tưởng trúng cú đậm, vì trước khi xuống xem hàng, anh Tân đã gặp một khách hàng ở TP Hồ Chí Minh (do bọn chúng đóng giả), đồng ý mua cục đồng đen với giá 25 tỉ.

Nhận tiền từ nạn nhân, bọn chúng đã nhanh chân bỏ trốn và chia chác số tiền vừa chiếm đoạt. Còn nạn nhân thì không thể liên lạc được với vị "khách sộp", có nhu cầu mua đồng đen. Biết bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc, qua truy xét Phòng PC45 Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Hùng, Hoàng và Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Lái và Trần Văn Bé đã chiếm đoạt của ông Huỳnh Văn Phúc (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) với số tiền 500 triệu đồng khi giao dịch mua bán đồng đen. Trước khi giăng bẫy nạn nhân, Hồ Văn Thống giới thiệu với ông Phúc là có mối làm ăn mua bán đồng đen thu lợi nhuận rất cao, chỉ cần một cú giao dịch sẽ kiếm được tiền tỉ. Thống "nổ banh xác" mặt hàng đồng đen trên thị trường rất dễ bán và biết có một Giám đốc Công ty sưu tầm đổ cổ ở TP Hồ Chí Minh đồng ý mua với giá 5 tỉ đồng.

Để nạn nhân tin tưởng, Thống cũng huyễn hoặc chỉ cho nạn nhân cách thử đồng đen, bằng cách dùng miếng kính và diêm quẹt để gần cục đồng đen nếu kính bị vỡ, nứt, diêm quẹt bị hư là đồng đen thật. Không chút hoài nghi, chiều ngày 20/3, ông Phúc nhờ Thống hẹn gặp Lái và Bé, để thử đồng đen. Như kịch bản, lúc thử đồng đen, Lái và Bé kêu ông Phúc đứng cách xa khoảng 100m, để tránh những mảnh kính bị vỡ vì sức mạnh huyền bí của đồng đen, tạo điều kiện cho bọn chúng tráo đổi các dụng cụ thử.

Thử hàng xong, ông Phúc đồng ý mua cục đồng đen với giá 2,5 tỉ đồng và đưa trước cho bọn chúng 500 triệu đồng. Nhận tiền xong, Lái và Bé đã đánh bài chuồn, tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi phát hiện bị lừa, ông Phúc đã tri hô người dân bắt giữ được Bé đang trên đường bỏ trốn. Còn Lái và Thống cũng bị cơ quan điều tra bắt ngay sau đó, thu hồi 430 triệu đồng hoàn trả cho nạn nhân.

Chế tác đồng đen… bằng chì lá

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng thừa nhận những cục đồng đen trị giá tiền tỉ được chế tác một cách khá đơn giản. Bọn chúng ra chợ mua chì lá về để vào lon sữa đã sử dụng đun cho chảy ra rồi khoét một lỗ dưới đất đổ xuống hoặc đổ vào sọ dừa, bên trên bôi trơn bằng lớp mỡ và sáp đèn cầy.

Sau đó, đậy nắp sọ dừa lại chờ nguội chì sẽ đông thành cục tròn rồi lấy cưa sắt loại nhỏ mài giũa lại cho nhẵn bóng và lấy viết mực lông màu xanh bôi lên là xong. Khi đã tạo ra sản phẩm, bọn chúng chỉ việc tung tin về những khả năng kì bí, cũng như giá trị của đồng đen để dẫn dụ các nạn nhân hám lợi vào bẫy.

Thiếu tá Dương Tư Thường, Đội phó Đội Điều tra án xâm phạm sở hữu và các tội phạm khác, Phòng PC45 Công an tỉnh An Giang khuyến cáo, những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán đồng đen giả sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu xã hội vẫn còn những người có nhu cầu muốn sở hữu thứ được cho là huyền bí này.



