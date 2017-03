Công nhân bị đánh nhập viện vì “dám” đòi lương

Người nghèo làm việc không lương

Nạn nhân mà chúng tôi đề cập đến là anh Nhan Hoàng Phong (34 tuổi, quê Cần Thơ). Chị Nguyễn Thị Thuyền vợ anh Phong nói trong nước mắt: Vợ chồng dắt nhau từ Cần Thơ lên đây, làm thợ hồ cho một cai thầu của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Đông Cường (Công ty Đông Cường, quận 2, TPHCM) từ ngày 26/3 đến 27/4. Hai vợ chồng có ứng trước của công ty 2,3 triệu đồng để trang trải, còn lại hơn 5 triệu, làm hết tháng thì ông Tuấn và ông Tùng (2 cai thầu xây dựng) bỏ trốn.



Các công nhân làm việc vất vả nhưng thường bị những cai thầu quỵt lương

Chưa biết tính sao thì người của công ty Đông Cường nói cứ làm tiếp rồi công ty sẽ trả tiền đầy đủ. Nhưng tới ngày 9/5, khi anh Phong lên hỏi lương thì bị ông Hồ Văn Trung - Đội trưởng Đội thi công số 5, công ty Đông Cường nói là đuổi việc, không trả lương. Cự cãi một hồi, ông Trung và ông Nguyễn Hoàng Minh - thủ kho công trình xông vào đánh anh Phong túi bụi.

Thấy chồng bị đánh, chị Thuyền kêu cứu, lúc này rất đông công nhân xúm lại, 2 người đàn ông trên mới chịu dừng tay. Anh Phong được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương đòn, chấn thương ngực và gãy xương sườn.

Theo các bác sĩ ở bệnh viện quận 9, chi phí để điều trị cho anh Phong khoảng 20 triệu đồng. Nhưng đối với một lao động nghèo như chị Thuyền thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

Chị Thuyền cho biết sau khi đánh anh Phong nhập viện ông Trung và ông Minh có đưa 3 triệu đồng để thanh toán viện phí. Sau đó, 2 người này còn tìm gặp chị Thuyền và hứa sẽ gửi thêm 7 triệu đồng nếu chị viết đơn bãi nại.Tuy nhiên chị Thuyền không đồng ý.



Hiện tình trạng sức khỏe của anh Phong ngày càng xấu đi, mọi sinh hoạt các nhân đều dựa vào vợ con. Do phải ở nhà chăm sóc chồng nên chị Thuyền cũng không đi làm được, tiền bạc thì không có. Chiếc xe gắn máy của người chú cho mượn cũng phải đem cầm cố để trang trải cuộc sống.

Nơi người sống bị bỏ mặc

“Ở đây cứ 10 cai thì có tới 8 cai bỏ trốn. Họ mướn từng nhóm thợ vào làm, vài tuần đầu họ trả lương đầy đủ, nhưng những tuần tiếp theo họ khất rồi trốn luôn. Mỗi người thợ mất vài triệu đồng” - Anh Phong bức xúc.

Công trình khu công viên nghĩa trang quận 9 là công trình trọng điểm của quận, nhằm phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân trên địa bàn và di dời hơn 4.000 mộ trong phần đất thuộc các dự án công trình công cộng trên địa bàn quận 9 như: Khu công nghệ cao, khu công viên Văn hóa lịch sử dân tộc... Theo Quyết định số 2526, UBND TPHCM chỉ định đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết là Cty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành. Sau đó công ty này “chẻ” nhỏ ra từng hạng mục khoán lại cho nhiều công ty khác.

Để có nhân công thi công các hạng mục, những “ông cai” chịu trách nhiệm về thuê nhân công, và những lao động được thuê ở đây đều làm việc tự do nên hầu như không có chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Hiện tại sức khỏe của anh Phong xuống cấp trầm trọng, phải nằm điều trị tại nhà

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Việt Quy, Phó trưởng Công an phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, cho biết: Theo kết quả xác minh của Công an phường thì 2 người đuổi đánh anh Phong là kỹ sư Hồ Văn Trung (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) và thủ kho Nguyễn Hoàng Minh (42 tuổi, quê Cần Thơ).

Khi tiếp nhận vụ việc, công an phường đã ghi nhận những diễn biến ban đầu và đề nghị ông Trung và ông Minh đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Do không có thẩm quyền khởi tố vụ việc, nên công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên đội điều tra hình sự, Công an quận 9.

Tuy nhiên khi tiếp nhận hồ sơ, công an quận 9 yêu cầu anh Phong phải đi giám định thương tật để có căn cứ xử lý đối tượng và khởi tố vụ án. “Giờ đây lấy đâu ra số tiền 2 triệu đồng để đi giám định bây giờ hả chú, trong khi cơm không có ăn”, chị Thuyền nói.

Ông Cao Văn Hoàng, Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ cho biết: “Khi tiếp nhận vụ việc thì phường cũng đã phối hợp với Phòng LĐTBXH yêu cầu đơn vị thi công thanh toán tiền lương đầy đủ cho anh Phong”.

Theo Thảo Trần (Dân trí)