"Công nhân điện bỏ nghề" cắt trộm dây cao thế

Đến lần thứ 7, khi đang đu mình trên trạm biến áp giả dạng công nhân sửa chữa điện để cắt trộm dây cáp thì hắn đã bị phát hiện và bắt giữ cùng tang vật… Cuối tháng 12/2010, Công an quận Liên Chiểu đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam "gã thợ điện" này để điều tra làm rõ.



Gã thợ điện chuyên cắt trộm dây điện đó là Nguyễn Hữu Long (tức Lin, 22 tuổi), trú tổ 8, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Được biết vào lúc 9h ngày 24/9, tại trạm biến áp T2 tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu - Đà Nẵng, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân 244 đi tuần tra đã phát hiện Long dùng nhiều dụng cụ đồ nghề điện dân dụng đang trèo lên trụ điện biến áp đặt cách mặt đất 2m để cắt trộm dây điện cao thế. Đồn Biên phòng 244 đã lập biên bản và chuyển về Công an quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra xử lý.



Tại Công an quận Liên Chiểu, Long khai nhận sau khi học xong Cao đẳng Điện lực miền Trung, hắn về làm công nhân cho Công ty Xây lắp điện phương Nam, nhưng đến tháng 8/2010 hắn đã tự ý bỏ việc và cuỗm luôn bộ đồ nghề sửa chữa điện cùng đồng phục màu cam của công ty cấp lúc còn làm việc tại đây để "hành nghề" trộm cắp… Từ khi bỏ việc đến nay, Long đã sử dụng bộ đồ nghề cùng áo bảo hộ này lén lút đến các trụ điện chiếu sáng, trụ cao áp nằm tại điểm vắng vẻ trên địa bàn thành phố để trèo lên cắt trộm cáp dây điện.



Bằng kiểu giả dạng này hắn đã dùng kìm và dụng cụ cắt điện để thực hiện cắt trộm dây cáp điện ở các trụ cao áp của quận Liên Chiểu tổng cộng 7 lần. Sau mỗi lần cắt được từ 3,5-4kg dây cáp điện, Long lại chạy ra đường biển Nguyễn Tất Thành dùng dụng cụ chuyên dụng để tách lột vỏ nhựa lấy dây đồng đem bán phế liệu với giá từ 110.000 đồng/kg lấy tiền tiêu xài.



Tiếp tục đấu tranh, Nguyễn Hữu Long còn khai nhận ngoài việc cắt trộm dây điện tại các tuyến đường của quận Liên Chiểu. Cùng thời gian trên, Long còn cắt trộm tại các trụ điện thuộc địa bàn quận Sơn Trà (5 vụ); Cẩm Lệ (3 vụ); Hòa Vang (2 vụ). Thậm chí Long còn lái xe BKS 43X3-4644, đem theo đồ nghề vào tận địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện 5 vụ cắt trộm dây cáp điện cũng cùng thủ đoạn trên…





