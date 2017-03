Công nhân ga Vinh chém nhau làm hành khách khiếp vía

Hai công nhân này là Đặng Văn Đại và Cao Xuân Vinh. Đại bị Vinh đấm vào mặt nên điện thoại gọi “chiến hữu” mang dao, mác dài đến hỗ trợ. Đại cầm mác nhọn rượt chém anh Vinh khiến nhiều hành khách đang mua vé và chờ tàu đã hoảng hốt tháo chạy. Công an phường Quán Bàu (TP Vinh) xuất hiện kịp thời, bắt giữ Đại. Anh Vinh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Chiều 18-12, Trung tá Nguyễn Văn Quảng, Phó Trưởng Công an phường Quán Bàu, cho biết Đại được đưa về trụ sở công an trong tình trạng say rượu. Công an phải chờ một tiếng sau mới lấy được lời khai. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

T.ĐẮC