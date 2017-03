Công nhân hỗn chiến đẫm máu, 5 người thương vong

Chiều 12/7, cơ quan CSĐT – Công an quận 7 xác nhận, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Thành Lộc (SN 1992, ngụ Vĩnh Long), Chương Hoài Hận (SN 1980, ngụ ở Kiên Giang), Nguyễn Minh Nhật (SN 1983, ngụ ở Đồng Tháp), Phan Thanh Bằng (19 tuổi, ngụ ở An Giang) để tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi “giết người.

Cùng lúc, 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hiếu Em, Phan Tuấn Công cũng bị tiến hành tạm giam để xác minh hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ từ cơ quan chức năng, băng nhóm này do Chương Hoài Hận làm tổ trưởng. Đã từ lâu, nhóm nói trên có mâu thuẫn với Đỗ Thanh Hùng (45 tuổi, ngụ ở Cà Mau). Cả 2 băng nhóm này đều chọn khu vực bến tàu Sân Cát (phường Phú Mỹ, Q.7) là lãnh địa “làm ăn” của mình.

Khi biết thông tin nhóm của Đỗ Thanh Hùng đang chuẩn bị ra quyết chiến với băng nhóm của mình, sáng sớm 5/7, Chương Hoài Hận đã thông báo cho băng nhóm của mình biết, chuẩn bị sẵn hung khí như dao Thái Lan và nhiều loại hung khí khác để đi quyết chiến.

Sau đó ít giờ, nhóm của Hận gồm 8 đối tượng đi trên 4 chiếc xe máy tới địa bàn Sân Cát. Khi tới nơi, nhóm của Đỗ Thanh Hùng đã chờ đợi sẵn. Cuộc hỗn chiến đã diễn ra đẫm máu với đầy đủ các loại hung khí như côn, nhị khúc, dao, kiếm… làm kinh hoàng người đi đường.

Vụ hỗn chiến này đã làm cho 3 thành viên trong băng của Đỗ Thanh Hùng gồm Trần Văn Cường (34 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hai đối tượng khác là Mai Quốc Tuấn, Nguyễn Quang Ánh bị trọng thương.

Sau khi gây án xong, Nguyễn Minh Nhật, Dương Thành Lộc, Nguyễn Văn Phong đã bị bắt ngay tại bến xe miền Tây khi đang trên đường định chạy trốn. Các đối tượng khác cũng lần lượt sa lưới tại phòng trọ sau đó ít ngày.

Liên quan đến vụ án này, hiện 2 đối tượng khác là đồng phạm của Chương Hoài Hận hiện đang bị truy bắt.

Theo Phương Thủy (VTC News)