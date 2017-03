Công nhân "lắc" dưới tầng hầm

Khoảng 24h ngày 8/1, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Cẩm Phả bất ngờ kiểm tra phòng 2, tầng hầm thuộc cơ sở kinh doanh Thành Đạt (tổ 4, phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả) đã phát hiện một nhóm 14 người (12 nam, 2 nữ) đang nghe nhạc và nhảy điên loạn trong phòng.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ trên mặt bàn giữa phòng một đĩa men chứa bột màu trắng, các đối tượng khai nhận là ma tuý tổng hợp. Trên mặt loa trong phòng vẫn còn một gói nilon cũng được xác định là ma tuý tổng hợp...

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ, Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, ở khu 3, phường Cửa Ông, tổ trưởng một phân xưởng thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông là kẻ đứng ra tổ chức cho cả nhóm sử dụng ma tuý. Trong số 14 đối tượng có mặt tại đây, phần lớn đều trú tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả và là công nhân của Công ty Tuyển than Cửa Ông...





Theo D.H (CAND)