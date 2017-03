Công nhân nhọc nhằn về quê ăn Tết

Gần 3.000 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn các KCX, KCN (HEPZA), cho biết dịp Tết này, Công đoàn HEPZA sẽ tặng 2.600 vé xe kèm theo một phần quà cho công nhân về quê ăn Tết. Đối tượng được tặng vé là đoàn viên công đoàn, tham gia tích cực các hoạt động do công đoàn tổ chức, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê; công nhân có quê quán từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Phú Yên do bị ảnh hưởng bão, lũ trong năm nay. Bên cạnh đó, HEPZA còn vận động các doanh nghiệp phối hợp thăm và tặng 500 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết. Cũng theo ông Khải, đến nay đã có 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hỗ trợ 30% vé xe công nhân. Số tiền này sẽ dành mua thêm vé xe tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn về đoàn tụ gia đình trong dịp Tết. Quỹ Hỗ trợ công nhân TP cũng sẽ tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết. Tuy nhiên, số lượng người được hưởng khá ít - khoảng 200 vé. Số vé này chỉ dành cho những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở xa và có thành tích trong công tác đoàn ở nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các cặp vợ chồng đã có con nhưng không có điều kiện về thăm nom thường xuyên.