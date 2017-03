Cổng rào chống trộm

Trưởng Công an xã Vĩnh Thành Trần Thanh Sơn cho biết, do Vĩnh Thành là nơi tiếp giáp với nhiều địa phương khác như xã Vĩnh Trạch, TT. Phú Hòa (Thoại Sơn), Vĩnh Lợi, Hòa Bình Thạnh (Châu Thành), Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên) nên công tác truy bắt tội phạm vô cùng khó khăn.

Các đối tượng dễ dàng trốn thoát do hiện nay đã có những tuyến đường giao thông liên ấp, liên xã được láng nhựa, bê tông hóa. Mỗi khi xuất hiện các vụ trộm cướp, công an địa phương rất vất vả trong việc đuổi bắt. Vì vậy, qua học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh như Bến Tre, Long An, Cần Thơ, công an xã đã tiến hành xây dựng cổng rào phòng chống tội phạm tại các điểm xung yếu, giáp ranh với các địa bàn khác.

Bước đầu xã đã áp dụng thí điểm mô hình trên tại ấp Tân Thành là ranh giới giữa xã Vĩnh Thành với xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi (Châu Thành). Cổng được làm bằng cột bê tông cố định, còn cửa rào làm bằng lưới B40. Theo đó, trên cổng rào sẽ ghi số điện thoại của người tình nguyện trực đóng cổng, khi phát hiện tội phạm người dân gọi điện cho người trực cổng. Người đó có trách nhiệm đóng cổng lại, báo động bằng kẻng cho người dân xung quanh hay tin để cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm.

“Từ ngày xây dựng cổng đến nay, tình hình tội phạm đã giảm do bọn trộm cũng ngán ngại cổng rào, còn các địa phương khác xuất hiện trộm cắp và đang truy bắt cũng cho đội trực cổng hay để phong tỏa lối đi và phối hợp cùng truy bắt”, ông Sơn cho hay.

Cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản.



Ông Trần Văn Lợi, ngụ ấp Tân Thành, người đã tình nguyện trực cổng chia sẻ: “Việc làm cổng rào được người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ, ai ai cũng thấy phấn khởi, bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi truy bắt tội phạm. Bởi trước đây, khi đối phó với bọn trộm chó, gà, xe, vàng bạc chúng tôi phải dùng chiếc cộ kéo lúa để chắn ngang đường, có nhiều bất tiện mà không hiệu quả. Nay có cổng rào khi hay tin tôi chỉ việc kéo ngang thì trộm không thể trốn thoát”.

Cùng chung tấm lòng nhiệt tình với công tác chống trộm với ông Lợi, địa phương còn ghi nhận sự đóng góp của ông Huỳnh Thiên Tánh. Ông Tánh cho biết: “Công ăn chuyện làm ai cũng nhiều cả nhưng anh em tụi tui vẫn cố gắng sắp xếp để thay phiên nhau trực suốt 24/24, cốt sao để đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Từ ngày có cổng rào chúng tôi không cần tốn công sức để rượt đuổi bọn trộm. Mình lớn tuổi rồi không thể đọ sức với bọn trai trẻ thì phải dùng mưu mới đối phó được. Mà thiệt cái cổng thật hiệu quả, bọn trộm cũng thông tin nhau có cổng ngăn chặn nên tình hình trộm cướp tại địa phương cũng giảm hẳn”.

Không chỉ người dân ấp Tân thành phấn khởi khi có được cổng rào mà nhiều người dân trong xã cũng nôn nao mong ấp mình cũng được bố trí. Trưởng ấp Đông Bình I Nguyễn Thành Kha cho biết, qua tổ chức họp dân, đa số các hộ đều đồng tình và hối thúc địa phương nên triển khai thực hiện sớm. Người dân sẵn sàng quyên góp tiền và ngày công lao động để làm hàng rào, nhằm giảm bớt các đối tượng trộm cắp trên địa bàn.

Trưởng Công an xã Vĩnh Thành Trần Thanh Sơn nói: “Chúng tôi cần theo dõi cổng rào thêm một thời gian để đánh giá tính hiệu quả của mô hình và xem cần rút kinh nghiệm điều gì. Sau đó mới tiến hành xây dựng thêm 3 cổng rào tại các điểm như: Điểm cầu Ba Bần (nơi Vĩnh Thành giáp ranh với xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú), điểm cầu Dây (nơi Vĩnh Thành giáp ranh với xã Vĩnh Lợi), điểm cầu Phú Vĩnh (nơi Vĩnh Thành giáp ranh với TT. Phú Hòa).

Với sự nỗ lực, hợp tác từ lực lượng Công an xã, Dân quân tự vệ, người dân và chiếc cổng rào đã góp phần cho việc phòng chống tội phạm một cách hiệu quả và thiết thực. Đồng thời cũng góp phần vào việc thực hiện tiêu chí số 20 của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bởi một khi tiêu chí an ninh trật tự được giữ vững và thực hiện tốt sẽ tác động tích cực đến 19 tiêu chí còn lại, giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển đời sống kinh tế - xã hội.