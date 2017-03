‘Cộng tác viên báo chí’ có biểu hiện ‘ngáo đá’

Trước đó, chiều 29-8, người đi đường thấy trên quốc lộ 1A đoạn qua xóm 10, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, một người đàn ông dừng ô tô biển số 51C-845.71 giữa đường. Người này có biểu hiện nghi bị “ngáo đá”, đã cởi trần, mở hết các cánh cửa xe, bước xuống đường chặn xe lưu thông qua lại. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an huyện Kỳ Anh đưa người này về trụ sở Công an huyện Kỳ Anh. Tại đây, người này khai là cộng tác viên của báo Kinh Tế Nông Thôn thuộc văn phòng phía Nam và đưa ra một giấy chứng nhận tên Bùi Tuấn Anh, nơi làm việc ban chuyên đề cơ quan đại diện phía Nam, có ký tên và đóng con dấu của cơ quan đại diện phía Nam báo Kinh Tế Nông Thôn.

Chiều 31-8, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với tổng biên tập và trưởng cơ quan đại diện phía Nam báo Kinh Tế Nông Thôn qua điện thoại nhưng hai nơi này không bắt máy. Trả lời trên Infonet, tổng biên tập báo Kinh Tế Nông Thôn cho biết Bùi Tuấn Anh đang trong quá trình thử việc, sắp tới sẽ yêu cầu văn phòng phía Nam chấm dứt hợp đồng lao động với người này.