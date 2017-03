Công trình hầm Thủ Thiêm kêu cứu

Ông Kenji Tokuhiro, Giám đốc Công ty Obayashi (Nhật Bản), đơn vị thi công công trình hầm dẫn Thủ Thiêm thuộc dự án đại lộ Đông Tây (P.Thủ Thiêm, Q.2 - TPHCM) vừa có công văn khẩn cầu cứu UBND TPHCM vì tình hình an ninh trật tự tại công trình đang bất ổn. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng loạt vụ mất cắp tài sản xảy ra.

Cướp có tổ chức, hung khí

Theo báo cáo của Công ty Obayashi gửi các cơ quan chức năng, có tới 24 ngày trong tháng 6-2008, công trường xảy ra tình trạng bị cướp vật tư. Điển hình là sáng 2-6, bọn trộm vào công trường lấy đi tổng cộng 3,3 tấn thép trị giá gần 48 triệu đồng. Rạng sáng 6-6, chúng lại tiếp tục lấy đi 400 kg thép trị giá 6 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, khoảng 1 giờ ngày 8-6, gần 40 đối tượng trang bị mã tấu, dao nhọn tấn công thẳng vào công trường, khống chế đội bảo vệ tại đây và ngang nhiên lấy đi gần 2 tấn thép, một bình ắc-quy của máy nén khí, 15 cây xà gồ bằng thép. Cướp “cạn” chưa đủ, lúc 3 giờ 30 phút ngày 9-6, sáu đối tượng dùng xuồng máy áp sát và đột nhập sà lan phục vụ việc thi công công trình (trên sông Sài Gòn), tay lăm lăm hung khí khống chế công nhân rồi lấy đi 90 lít dầu. Sau đó, bọn chúng còn ung dung trở lại lấy tiếp 2 bình ắc-quy của máy nén khí.

Như chỗ không người

Trước đó, theo báo cáo của ông Trần Công Hiệp, đội phó đội bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ H.C (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ công trình), vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 25-2, tại cổng số 3 và 5 có khoảng 10 thanh niên dùng đá ném vào công trường. Cũng vào thời điểm đó, tại kho sắt có 7 đối tượng cắt kẽm phá tôn chui vào để lấy cắp tài sản. Nhờ chuẩn bị trước nên lực lượng bảo vệ đã đẩy lùi băng nhóm này. Đến 3 giờ 40 phút ngày 26-2, trong lúc các kỹ sư và công nhân (có cả người nước ngoài) đang làm ca 3 tại công trường, khoảng 18 đối tượng (có 3 nữ) cầm theo mã tấu, kiếm tấn công các cổng 1, 2, 3 và chém liên tục vào lưới B40. Thấy các kỹ sư, công nhân và bảo vệ có vẻ yếu thế và lợi dụng lúc hỗn loạn, cả bọn vào công trường chặt và lấy đi một sợi dây điện 3 pha dài 25 m.

Không ai chịu trách nhiệm (?!)

Theo Công an phường Thủ Thiêm, trước phản ánh của Công ty Obayashi, đơn vị này đã lập một chốt dân phòng tại công trường (trực từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau). Công an phường Thủ Thiêm cho biết thêm lực lượng bảo vệ tại công trường còn lỏng lẻo, quản lý nhân công và vật tư chưa chặt chẽ. Tuy nhiên, đại diện bảo vệ của Công ty H.C lại cho rằng đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với dân phòng phường Thủ Thiêm nhưng lực lượng này chưa tích cực phối hợp với bảo vệ công trường.

Lúc có kẻ trộm vào công trường lấy cắp vật tư, bảo vệ gọi điện báo trực tiếp Ban Chỉ huy Công an phường nhưng thường không liên lạc được! Trong biên bản họp giữa các bên vào ngày 23-6, đại diện Công an phường Thủ Thiêm khẳng định: “Lực lượng dân phòng có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, ghi nhận, báo cáo tình hình xảy ra tại công trường chứ dân phòng không có nhiệm vụ phải... đi tuần tra, gác đêm!

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đỗ, kỹ sư trưởng hạng mục hầm dìm Thủ Thiêm dự án đại lộ Đông Tây, cho rằng: “Khi sự việc đang xảy ra, chúng tôi báo Công an phường Thủ Thiêm bằng số điện thoại đường dây nóng hoặc số điện thoại cầm tay của trưởng công an phường nhưng không ai bắt máy. Nếu có công an xuống thì sự việc cũng đã xong xuôi hết rồi”.

Hoang mang

Ông Nguyễn Đỗ, kỹ sư trưởng hạng mục hầm dìm Thủ Thiêm dự án đại lộ Đông Tây, cho biết: “Sau nhiều vụ mất cắp, nhà thầu Obayashi đã tăng cường lực lượng bảo vệ nhưng vẫn bất lực vì kẻ trộm cắp dùng dao, mã tấu uy hiếp. Sự việc xảy ra đã làm lực lượng kỹ sư người nước ngoài hoang mang. Một số bảo vệ của Công ty H.C sợ quá xin nghỉ”. Cũng theo ông Đỗ, trước đây đã có 2 bảo vệ công ty “bỏ chạy” vì không kham nổi việc canh giữ công trường do an ninh khu vực này quá phức tạp. A.Nguyệt