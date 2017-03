Cổng trường vẫn mở

Chỉ vì một cái tát để tỏ tính anh hùng hay viết thư tống tiền người hàng xóm trong phút nổi lòng tham mà hai sinh viên vướng vào vòng lao lý.

Chỉ vì một cái tát

Sáng một ngày cuối năm, trời se lạnh. Một thanh niên đeo mắt kính gầy gò đến từ rất sớm, lặng lẽ ngồi trước vành móng ngựa chờ đợi. Đó là B. - sinh viên Trường cao đẳng Giao thông vận tải III, bị cáo được tại ngoại trong vụ án tòa sắp xét xử. Một lát sau, cảnh sát tư pháp dẫn giải thêm hai bị cáo khác cùng vụ án đến cho ngồi cạnh B. B. vẫn bất động, mắt đăm đăm nhìn xuống. Hai bị cáo kia bị truy tố tội giết người, còn B. thì bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. Gương mặt gầy gò, hốc hác của B. tỏ rõ sự hối hận tuy đã muộn màng.

Vào giữa năm 2007, một nhóm thanh niên (trong đó có hai bị cáo ngồi cạnh B. trước vành móng ngựa) rủ nhau ra khu đất trống ở phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM) rình nghe một đôi tình nhân đang tâm sự. Nhóm này bị đôi tình nhân phát hiện rồi xảy ra xô xát. Một người trong nhóm chạy ra đống củi cạnh đó lấy bốn chân ghế bằng gỗ vuông đưa cho đồng bọn cùng đánh người thanh niên. Trong lúc đó, B. cùng người yêu ngồi chơi bên cạnh, do quen biết với nhóm này nên chạy lại hỏi chuyện và tát nạn nhân một cái vào mặt. Bị nhiều người hành hung, đôi nam nữ bỏ chạy. Hai người trong nhóm tiếp tục đuổi theo dùng cây đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã xe và chết vì chấn thương sọ não. Hai kẻ giết người và B. bị bắt giam, khởi tố. Cha mẹ, anh chị em của B. từ Nghệ An khăn gói vào khi nghe tin TAND TP.HCM xét xử con mình.

Phần thẩm vấn phiên tòa hôm ấy diễn ra căng thẳng khi hai bị cáo cùng vụ tỏ ra ngoan cố để chối tội. Chủ tọa rồi công tố viên lần lượt cao giọng truy hỏi nhưng cũng không mang lại nhiều kết quả. Riêng B. vẫn đăm chiêu lặng lẽ và cúi đầu nhận tội, không một lời chối cãi.

Chủ tọa nhẹ giọng hỏi:

- Bị cáo đang học năm thứ mấy?

- Thưa tòa, bị cáo đã học hết cao đẳng, đang học liên thông lên hệ đại học.

- Vì sao bị cáo tát người khác khi họ không hề mâu thuẫn với mình? - chủ tọa hỏi tiếp.

- Bị cáo biết làm thế là sai và chịu sự trừng phạt. Chỉ vì lúc đó bị cáo nổi máu anh hùng rơm...

Trả lời xong, B. lại cúi đầu, tòa cũng không hỏi gì thêm. Sau nhiều phút nghị án hồi hộp, cuối cùng tòa tuyên phạt hai bị cáo tội giết người lần lượt 11 và chín năm tù, cùng liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Còn B. được tòa cân nhắc hành vi phạm tội, sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo... nên chỉ buộc B. phải trả giá cho một cái tát bằng 18 tháng tù treo.

Án tuyên xong, tôi thấy B. lặng người đi trong giây lát. Phía dưới, mấy người bạn sinh viên và người thân của B. nhìn nhau nhẹ nhõm. Làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, thế nhưng tương lai của B. chưa bị khép lại. “Thằng B. nhà ta lại được tiếp tục đi học rồi!” - giọng một phụ nữ chợt thốt lên làm tan không khí nặng nề bao trùm suốt từ đầu phiên xử.

Chai nước hoa ngoại và năm triệu đồng

Đ. cũng là sinh viên, đang học năm thứ ba ĐH Luật TP.HCM. Một khuya đầu năm 2008, Đ. nghe tiếng động trước phòng trọ nên mở cửa ra xem. Bất ngờ Đ. thấy một túi giấy bên trong có nhiều tiền xu và một chai nước hoa, bèn mang vào phòng cất giấu. Hôm sau, chị hàng xóm V. tâm sự bị mất đồ, tiếc chai nước hoa ngoại của một người bạn tặng nên sẵn sàng chuộc với giá năm triệu đồng.

Bỗng lòng tham nổi lên, chỉ trong vòng một tuần, Đ. đã viết năm lá thư yêu cầu chị V. đúng ngày, đúng giờ chuyển năm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng rồi sẽ trả lại chai nước hoa. Trong lá thư lần cuối, Đ. lại yêu cầu chị V. đem một triệu đồng bỏ ở sọt rác trước nhà. Chiều đó, Đ. đến lấy tiền thì bị công an bắt quả tang. Tình tiết chỉ có vậy nhưng dù có thanh minh thế nào thì Đ. cũng không thoát khỏi vòng lao lý. Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho Đ. được tại ngoại để tiếp tục đi học. Bạn bè quay lưng nghi ngại, còn Đ. thì xấu hổ ê chề.

Tại phiên xử sơ thẩm, Đ. bị TAND quận 10 phạt một năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Ai nấy biết chuyện đều không khỏi ngậm ngùi bởi chỉ vì chút lòng tham mà Đ. phải trả giá đắt. Tưởng đâu con đường học hành, tương lai nghề nghiệp đã thành mây khói nhưng phiên tòa phúc thẩm đã mở ra cho Đ. cánh cửa để đi tiếp khi mới đây TAND TP.HCM xử chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Đ. một năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Rời phòng xử án, Đ. bước nhẹ tênh, những người dự tòa chạy lại chúc mừng tíu tít. Chắc hẳn đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời Đ. - chàng sinh viên dại dột ngày nào giờ sẽ phải thấm thía hơn, cứng cỏi hơn để tự mình tiếp tục đi tới.

Các thẩm phán biết rõ rằng giữa án giam và án treo khác nhau thế nào, ai có nhiều cơ hội tái hòa nhập cuộc sống đời thường hơn ai nên trong khi cân nhắc lượng hình, tòa bao giờ cũng muốn mở cho các bị cáo những cánh cửa, dù hẹp, để các bị cáo có cơ hội tốt hơn nhằm làm lại cuộc đời. Nhưng như nhiều thẩm phán tâm sự, mỗi người hãy tự tốt với bản thân mình, đừng tự mình đóng cánh cửa tương lai của mình rồi lại chờ tòa mở ra một cánh cửa hẹp. Khi đó sẽ không bao giờ phải cần đến cánh cửa tương lai mà tòa trao cho họ.