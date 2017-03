Công ty gia đình chuyên làm… hàng giả

Hai đối tượng Hòe và Đức

Hôm qua 27-8, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố về các tội danh sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả đối với 4 đối tượng Trần Văn Hoè (SN 1981), Trần Văn Đức (SN 1990), Nguyễn Văn Chính (SN 1985), cùng quê Hải Hậu, Nam Định và Cao Thị Thuý Nga (SN 1981), nhà ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả này bị lật tẩy qua việc tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hai Bà Trưng bắt quả tang Trần Văn Đức, (sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình 1, đang làm thuê cho Công ty TNHH Thương mại điện tử Nhật Minh) đang trên đường tiêu thụ 19 hộp mực in giả thành phẩm mang các nhãn hiệu HP, CANON, SAMSUNG. Số hàng này có kèm theo phiếu xuất kho cho cửa hàng kinh doanh của Nguyễn Văn Chính tại địa chỉ ngõ 167 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Qua khai thác đối tượng Đức, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã làm rõ hành vi và thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Trần Văn Hoè tại trụ sở Công ty Nhật Minh. Kết quả đã phát hiện và thu giữ thêm 6 hộp mực in giả thành phẩm mang các nhãn hiệu HP, CANON… đồng thời thu giữ toàn bộ số công cụ, vật tư, linh kiện, bao bì, đề can, tem nhãn mác và các phiếu xuất kho (số lượng lên đến hàng nghìn tang vật)… phục vụ sản xuất hộp mực in giả. Cùng thời điểm này, CAQ Hai Bà Trưng đã khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh của Nguyễn Văn Chính tại ngõ 167 đường Giải Phóng và kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Quy, nhân viên của Nguyễn Văn Chính, khi đang trên đường vận chuyển mực in đi tiêu thụ. Lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 5 hộp mực in giả thành phẩm của các hãng trên do Trần Văn Hoè sản xuất bán cho Nguyễn Văn Chính.

Tại CQĐT CAQ Hai Bà Trưng, các đối tượng khai nhận: Tháng 7-2008, Trần Văn Hoè ký hợp đồng thuê nhà của chị Phạm Thị Mai Liên tại tổ 10 Thịnh Liệt - Hoàng Mai, mục đích thuê nhà để ở. Sau đó, Cao Thị Thuý Nga (vợ Hoè), cùng Trần Văn Đức (cháu ruột Hòe) đã về sinh sống tại địa chỉ trên. Ngày 5-1-2010, Trần Văn Hoè thành lập Công ty TNHH Thương mại điện tử Nhật Minh do Hoè làm giám đốc. Công ty này không có chức năng, không được phép sản xuất hộp mực in nhãn mác HP, CANON, SAMSUNG.

Do có tay nghề kỹ thuật sửa chữa lắp đặt máy tính, máy in và các thiết bị văn phòng khác, từ tháng 8-2008, Trần Văn Hoè đã trực tiếp giao dịch, đi mua toàn bộ các dụng cụ, vật tư, linh kiện, bao bì carton mang nhãn hiệu HP, CANON, SAMSUNG, tem chống hàng giả HP toàn cầu, tem HP Việt Nam, tem chống hàng giả CANON, SAMSUNG giả trôi nổi trên thị trường để sản xuất hộp mực in giả. Trần Văn Hoè đã trực tiếp lắp ráp các linh kiện; đổ mực, dán đề can các loại vào hộp mực tương thích, đóng túi khí hoặc túi nilon hộp mực và hoàn thiện bỏ trong bao bì carton, dán tem chống hàng giả của các hãng, tạo hộp mực in thành phẩm HP, CANON, SAM SUNG và trực tiếp thoả thuận giao dịch tiêu thụ, buôn bán hộp mực in giả trên thị trường.

Về hành vi của Trần Văn Đức; tháng 10-2008, Đức vào học tại trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình 1. Để có thêm tiền phục vụ ăn ở, học hành, Đức đã hỗ trợ giúp Trần Văn Hoè sản xuất hộp mưc in giả như đổ mực, dán túi khí, đóng bao bì carton, tem nhãn… vào hộp mực in thành phẩm do Hoè lắp ráp. Đức được Hoè giao đến các bến xe, cửa hàng theo sự giao dịch mua bán của Hoè để mua, nhận linh kiện, bao bì, tem nhãn… phục vụ việc sản xuất hộp mực in giả. Ngoài ra Trần Văn Đức còn trực tiếp đi giao bán hàng, nhận tiền hộp mực in giả cho các cửa hàng,

Đối với Cao Thị Thuý Nga; CQĐT CAQ Hai Bà Trưng xác định cô ta trực tiếp viết và ký toàn bộ phiếu xuất kho (phiếu do Nga, Hoè tự in), chuyển cho Hoè, Đức giao hàng bán cho khách. Ngoài ra Nga trực tiếp thống kê công nợ, thu tiền hàng của khách. Về hành vi của Nguyễn Văn Chính, do có quan hệ quen biết với Trần Văn Hoè từ trước, Chính biết Hoè sản xuất hộp mực in giả, nên đã thoả thuận mua hộp mực in giả của Trần Văn Hoè để kinh doanh buôn bán kiếm lời. Giá mỗi hộp mực in trung bình Chính mua từ 260.000 đồng đến 440.000 đồng và bán ra thị trường lãi được 50.000 đồng/hộp. Quá trình điều tra, CAQ Hai Bà Trưng đã thu giữ 123 phiếu xuất kho với tổng số 452 hộp mực in giả do Trần Văn Hoè, Trần Văn Đức, Cao Thị Thuý Nga sản xuất, buôn bán ra thị trường. Chắc chắn, một bản án nghiêm khắc của pháp luật sẽ dành cho các đối tượng này.

Theo Minh Hà (ANTĐ)