Container chở bê tông lật giữa đường, tài xế và phụ xe bị thương

Đầu ca bin bị bê tông đè nát

Chiếc container mang BKS 51C-61395 đang chở bê tông đang đi trên đường ĐT743 thuộc (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì đột nhiên xảy ra tai nạn, kéo theo rơ-moóc BKS 51R 11546 do tài xế Nguyễn Hoan (sinh năm 1988) điều khiển, lưu thông theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về BV Quân đoàn 4.

Khi chiếc xe lưu thông đến ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn thì bất ngờ tài xế cho xe do thắng gấp để tránh một ô tô khác. Và số hàng trên xe quá tải nên khiến toàn bộ bê tông đổ dồn về phía trước ca bin, khiến chiếc container lật nhào giữa đường.

Tại hiện trường một phần bê tông trên xe bị rơi tràn xuống mặt đường. Đầu ca bin bị đè bẹp dúm hư hỏng nặng. Còn tài xế và phụ xe do bị toàn bộ bê tông đè nát ca bin khiến hai người bị mắc kẹt đập cửa cầu cứu. Người dân đã nhanh chóng dùng sắt phá cửa đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng giao thông đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Đến 3 giờ sáng hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết.

Một số hình ảnh tại hiện trường:



Chiếc container sau khi lật nhào xuống đường thì đống bê tông đổ hết xuống đường.

Máy móc hư hỏng nặng





Đầu xe bị số bê tông phủ kín đè lên chẳng còn thấy gì cả



Số bê tông được chiếc container vận chuyển toàn bộ nằm xuống đường và bị bể nát.