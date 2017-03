CQĐT đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái phép ở xã Kim Bôi

Chiều 13/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, liên quan đến vụ bắt giữ 6 người trái phép tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, trong đó có 5 cán bộ tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 11/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Bôi và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng quá khích, cầm đầu, những đối tượng trực tiếp bắt giữ người trái pháp luật để có hình thức xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Anh Hiếu (CAND)