CSCĐ bị đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ

Chiến sĩ Đào Văn Thuân, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa bị các đối tượng vi phạm luật giao thông đâm trọng thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Đối tượng Lê Viết Ánh

Trước đó, vào đêm 12/11, đối tượng Lê Viết Ánh cùng 3 đối tượng khác đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm đến địa bàn ngã tư Trần Phú - Lê Qúy Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa thì gặp Tổ công tác của đồng chí Đào Văn Thuân đang làm nhiệm vụ Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng này dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng đối tượng trên không những không chấp hành mà còn cho xe bỏ chạy vào đường UBND xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương. Ngay lập tức, Tổ công tác đã đuổi theo và bắt giữ được xe của đối tượng Lê Viết Ánh chở bạn gái là Đỗ Thị Lan Hương.

Trong khi đồng chí Thuân đang kiểm tra giấy tờ xe, tên Ánh đã rút dao tự chế trong người ra bất ngờ đâm lén sau lưng làm đồng chí Thuân bị trọng thương rồi đưa dao cho bạn gái ném vào ruộng lúa cạnh hiện trường và lên xe tẩu thoát. Đồng chí Thuân đã được các đồng chí trong tổ công tác kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng nêu trên. Đến 5h sáng 13/11, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt được tên Ánh khi hắn đang lẩn trốn tại khu nhà trọ sinh viên của Đỗ Thị Lan Hương thuê trọ.

Hiện nay, Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Viết Ánh và Đỗ Thị Lan Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

