CSGT bắt 2 xe ô tô chở số lượng lớn hàng lậu Trung Quốc

Xe tải chở hàng lậu bị lực lượng CSGT bắt giữ. Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp

Chiều ngày 18-12, thông tin từ Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 1 xe ô tô tải và 1 xe khách vận chuyển số lượng lớn hàng lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 18-12, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh), Đội tuần tra 61 - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát 74B-00261 do tài xế Trần Kim Hồ (47 tuổi, trú tại phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, chở 84 cuộn chăn, 920 cuộn quần áo, 800 đôi giày và ô tô tải mang biển kiểm soát 73L-7053 do tài xế Trần Hùng (41 tuổi, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển chở nhiều thùng đựng quần áo, khăn, màn, dép. Qua kiểm tra tất cả số hàng chở trên 2 xe ô tô trên đều có xuất xứ từ Trung Quốc và không có giấy tờ hợp lệ. Khai nhận với cơ quan chức năng các tài xế thừa nhận chở thuê số hàng trên từ Hà Nội vào Huế.

Thiếu tá Nguyễn An Ninh, Đội trưởng Đội tuần tra 61 - Phòng CSGT Hà Tĩnh, cho biết: “Sau khi lập biên bản tạm giữ, chúng tôi đã bàn giao hồ sơ và số hàng lậu cho Chi cục quản lý thị trường số 4 đóng tại địa bàn huyện Kỳ Anh xử lý theo quy định”.