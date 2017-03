CSGT bắt nóng hai tên cướp nhí

Ngày 14-3, Phòng CSGT Đường sắt Đường bộ-Công an TPHCM cho biết đã lập hồ sơ đề xuất tặng giấy khen cho đại úy Nguyễn Văn Thêm (Đội CSGT Phú Lâm) vì đã có hành vi bắt cướp

Trước đó, chiều 13-3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Kinh Dương Vương, từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc (phường An Lạc, quận Bình Tân) tổ công tác do đại úy Thêm làm tổ trưởng nghe tiếng tri hô của người dân. Lúc này, tổ công tác thấy hai thiếu niên chạy xe máy tốc độ kinh hoàng nên đuổi theo.





Hai cướp nhí là Nguyễn Phước Tân (SN 1997, ngụ quận 6) và Mai Hữu Lộc (SN 1997, ngụ quận Bình Tân) bị bắt trước số nhà 517 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân cùng tang vật là 1 ĐTDĐ.

Vụ việc được giao công an địa phương để tiếp tục điều tra.