CSGT bắt vụ vận chuyển 17 quả mìn tự tạo

Đội CSGT 1- 48 thuộc Phòng CSGT Nghệ An sáng nay (20/1) cho biết, vào khoảng 20h30 phút tối qua, (19 /1) trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại km29+100 quốc lộ 48 thuộc địa bàn xóm Đông Mỹ, Phường Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, tổ tuần tra kiểm soát do Đại úy Lê Anh Hào - đội phó đội CSGT 1.48 (Phòng CSGT đường bộ đường sắt công an tỉnh Nghệ An) phụ trách phát hiện một đối tượng nam giới trạc 40 đi trên xe mô tô không mang biển kiểm soát chở theo một bao hàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu kiểm tra.

Không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, đối tượng đã vọt ga tháo chạy vào đường rẽ. Với quyết tâm không để lọt tội phạm, tổ tuần tra kiểm soát đã bám đuổi đối tượng đến cùng. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, có nhiều lối rẽ, đối tượng lại đi xe gắn máy, dễ luồn lách nên sau khi vứt lại bao hàng đối tượng đã tẩu thoát. Qua kiểm tra ban đầu phát hiện số hàng trên gồm 25 thỏi thuốc nổ trọng lượng 5kg, 17 quả mìn tự tạo, 10 kíp nổ và 12,5m dây cháy chậm. Toàn bộ số tang vật này đã được Đội CSGT 1 - 48 bàn giao cho Thị đội Thái Hòa tiếp tục xử lý. Trước đó, vào ngày 5/1/2011, tại km 51 + 700 quốc lộ 48, trong khi tiến hành kiểm tra xe ôtô khách biển kiểm soát 37N - 5112, lực lượng CSGT 1- 48 cũng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Thành (sinh năm 1979) ở Thôn Cao Lưu, xã Hoài Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) tàng trữ và vận chuyển trái phép 7,25 gam heroin. Đối tượng và tang vật được chuyển giao cho công an Quỳ Hợp xử lý. Theo Anh Hào - Nguyễn Duy (Dân trí)