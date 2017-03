CSGT bị xe container tông chết khi làm nhiệm vụ

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h 45 phút sáng cùng ngày. Chiếc xe đầu kéo container đã tông, cuốn thượng úy Trường vào gầm xe khi chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, địa bàn quận Bình Tân.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Hải Hiếu - TTO



Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Nguyễn Hoài Phong (42 tuổi, Long An) chạy từ An Lạc về An Sương. Khi đến điểm cách cầu Bình Thuận khoảng 200 m, xe của Phong lao đến tông mạnh vào đuôi xe tải chở hải sản do Nguyễn Hoàng Tâm (25 tuổi, quê Tây Ninh), được cho là đang đậu trên làn ôtô. Lực tông quá mạnh khiến hai xe lao sang làn đường xe máy. Lúc này thượng úy Trường làm nhiệm vụ gần đó bị xe đầu kéo tông cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.Còn xe tải lật ngang, hải sản đổ tràn ra đường.

Công an quận Bình Tân cùng công an Thành phố khám nghiệm hiện trường,đo nồng độ cồn tài xế xe đầu kéo để phục vụ công tác điều tra.Đến gần 5h sáng, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP làm rõ.