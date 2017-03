‘CSGT Cần Thơ không thiên vị người vi phạm’

Theo clip, một người đàn ông điều khiển ô tô bốn chỗ 65A-030.65 trên địa bàn quận Ninh Kiều bị CSGT dừng xe kiểm tra nhưng sau đó không thấy lập biên bản hay kiểm tra nồng độ cồn. Hình ảnh trong clip thể hiện CSGT có động tác nghe điện thoại trong quá trình xử lý, việc này dấy lên thông tin lực lượng chức năng có sự nhân nhượng sau cuộc gọi đó.





“Thực ra người này là một vị bác sĩ, dù say rượu vẫn điều khiển ô tô. Thấy bác sĩ này quá say, anh em CSGT quyết định tạm giữ ô tô chờ hôm sau giải quyết. Do đã khuya, anh em xử lý tình huống bằng việc đưa bác sĩ này về nhà để ngày hôm sau sẽ mời lên làm việc” - Đại tá Hạnh nói. Đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định cách xử lý như vậy không sai quy trình.