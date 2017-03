CSGT Cát Lái truy bắt nhóm cướp giả xỉu trên đường

Anh T. (ngụ quận Thủ Đức), nạn nhân của nhóm cướp này, cho biết rạng sáng 19-1, anh điều khiển xe máy hiệu Exciter lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ quận 2 về Thủ Đức. Khi đến đoạn đường thuộc phường An Phú, anh T. thấy có một thanh niên nằm giữa đường, nghĩ là người bị nạn nên anh dừng lại thăm dò, giúp người. Bất ngờ có hai người khác núp ở ven đường xông ra ôm chặt lấy anh T., đồng thời người thanh niên đang nằm bật dậy cầm cây gỗ đánh mạnh vào đầu anh T. May nhờ anh T. đội mũ bảo hiểm nên cây gỗ đánh trượt xuống vai.





Kha Hoài Bảo lúc bị bắt giữ. Ảnh: T.KHUÊ

Quá hoảng sợ và đau đớn nhưng anh T. cố gắng quay xe lại bỏ chạy, tri hô. Lúc này tổ tuần tra của Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM do Đại úy Nguyễn Giang Sơn làm tổ trưởng tuần tra gần đó, phát hiện anh T. bị ba kẻ cướp truy đuổi liền mở còi hụ đuổi theo.

Kha Hoài Bảo bị bắt tại chỗ, riêng Nhi và Hùng chạy bộ tẩu thoát. Sau khi CSGT bàn giao Bảo cho Công an phường An Phú (quận 2), công an đã truy xét bắt giữ Nhi và Hùng ngay trong đêm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Phạm Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái, cho biết xa lộ Hà Nội là tuyến đường nóng, phức tạp, do đó đội đã cắt cử nhiều tổ tuần tra liên tục 24/24 giờ trên suốt tuyến đường, nhất là vào ban đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên đường phố, bảo vệ tài sản người dân.

TUYẾT KHUÊ