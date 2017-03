CSGT đuổi bắt xe ô tô chở hung khí

(thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Nghệ An) do Thiếu tá Cao Đăng Hùng phụ trách đang tuần tra trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) thì phát hiện xe ô tô bốn chỗ biển số 37A-074.02 có biểu hiện nghi vấn.

Tài xế Cương và xe ô tô chở hung khí, tang vật bị tạm giữ. Ảnh: HT

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng. Thiếu tá Hùng đã hội ý với đồng đội và truy đuổi theo ô tô trên. Cuộc rượt đuổi lạng lách như trong phim hành động khiến hàng trăm người dân căng mắt theo dõi. Tại ngã ba Yên Lý, nơi giao nhau với hai tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 48, thấy lực lượng CSGT đã khép chặt vòng vây, xe đột ngột dừng và một người trong xe chạy vào khu dân cư. Tổ CSGT tạm giữ hai người còn lại ngồi trên xe và kiểm tra phát hiện trong xe có gần 20 biển số giả mang mã vùng từ Hà Nội đến các tỉnh miền Trung. Ngoài ra, trên xe có đao dài, một rìu dài 1,5 m, hai mũ kê pi, hai bộ quần áo sĩ quan quân đội cùng một bộ dây xích lớn, đèn hụ, còi ưu tiên.

Qua khai thác ban đầu, hai người này khai tên là Phan Đình Cương (lái xe) và Đinh Vân (cùng trú Diễn Châu, Nghệ An), còn người bỏ chạy là chủ chiếc ô tô trên nhưng cả hai không biết rõ lai lịch.

Vụ việc cùng tang vật đã được Trạm CSGT Diễn Châu bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ.

HÀ TĨNH