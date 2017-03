CSGT đuổi đánh người vi phạm đến nhập viện?

Theo SƠN LÂM (TTO)



Ông Nguyễn Văn Duyên (49 tuổi), cha của Nhựt cho biết sáng 22-6, Nhựt đi uống cà phê và không mang giấy tờ xe, khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt, Nhựt sợ hãi chạy luôn đến khu vực chợ Mộc Hoá và bị cảnh sát giao thông bắt được và đánh.Nghe các tiểu thương báo tin, ông Duyên chạy đến trụ sở Công an Kiến Tường yêu cầu vào gặp con mình thì các bảo vệ ở đây không cho.Quá lo lắng, ông Duyên la làng lên và một số người dân chứng kiển cảnh Nhựt bị đánh cùng kéo đến trụ sở Công an thì Nhựt mới được thả ra để đem đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mộc Hoá.Một số tiểu thương tại chợ Mộc Hoá chứng kiến vụ việc cho biết khi chạy đến gần chợ cá thì Nhựt bị ngã xe và tiếp tục chạy, lúc này một cảnh sát giao thông dùng cây ba trắc đánh vào đầu kiến nón bảo hiểm Nhựt bị vỡ, tiếp đó một người khác chặn đầu đấm đá liên tục vào người Nhựt cho đến khi các tiểu thương la lên mới ngừng lại và còng tay Nhựt đưa đi.Ông Lê Thành Trung, trưởng công an thị xã Kiến Tường, cho biết: “Lúc đó có cả lực lượng cảnh sát giao thông lẫn lực lượng phòng chống tội phạm thuộc công an thị xã Kiến Tường thì phát hiện Nhựt có dấu hiệu vi phạm giao thông và thổi phạt nhưng Nhựt chạy luôn, đến khu vực chợ Mộc Hóa thì bắt được. Chúng tôi cũng đã nghe người dân phản ánh là có đánh đập và sẽ làm rõ vấn đề này. Quan điểm của tôi là nếu có đánh người dân, ai đánh người dân thì cũng sẽ làm rõ và xử phạt, kỷ luật theo đúng quy định”.