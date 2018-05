CSGT giữ 3 người nghiện giấu ma túy trên ô tô

Ngày 11-5, Công an quận 12, TP.HCM cho biết vừa lập hồ sơ, thụ lý một vụ tàng trữ ma túy được lực lượng CSGT phát hiện.



Đội CSGT quận 12 đã bắt được 3 người có giấu ma túy đá. Ảnh: H.QUÂN

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 50 cùng ngày, một tổ công tác của Đội CSGT quận 12 nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Lê Văn Khương (quận 12). Khi đến trước số nhà 58/4 (khu phố 3, phường Thới An) thì CSGT phát hiện ô tô 61A-323.34 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, phát hiện V.Đ.L (25 tuổi, ngụ Bình Dương) đang giữ một gói thuốc lá loại Jet trong túi quần, bên trong có hai túi nylon chứa tinh thể không màu.

Lập tức, tổ tuần tra đã mời ba người trên xe gồm L., phụ nữ tên T.T.Đ (23 tuổi, ngụ Hóc Môn) và nam tài xế tên T.X.G (23 tuổi, ngụ Bình Dương) về Công an phường Thới An để làm việc.

Tại trụ sở công an phường, L. khai nhận hai túi nylon trên là ma túy đá được đối tượng này mua về sử dụng cùng G. và Đ.



Tinh thể màu trắng được đối tượng khai nhận là ma túy đá. Ảnh: H. QUÂN

Qua xét nghiệm ma túy tại trạm y tế phường Thới An, G. có kết quả dương tính với ma túy. Vì vậy, Công an phường Thới An đã lập hồ sơ ban đầu chuyển Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12 thụ lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.