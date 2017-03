CSGT Hà Nội cứu sống bé trai bỏ nhà ra đi

Khoảng 15h hôm qua (30-9), trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông cầu cạn Thanh Trì (Hà Nội), lực lượng CSGT đội 7 – CA Hà Nội nhận được tin báo khẩn cấp: hiện có một bé trai không rõ tung tích, đang ngồi chới với trên thành cầu, có biểu hiện bất thường như bị say nắng, mệt mỏi. Cậu bé có thể bị rơi xuống đất hay bị ôtô đâm phải bất cứ lúc nào.



Nhận được tin báo, các đồng chí Đỗ Trọng Tuân, Nguyễn Hải Hùng và Trần Xuân Lâm thuộc đội CSGT số 7 đã lập tức xác minh thông tin trên. Trên cầu cạn Thanh Trì, các đồng chí phát hiện một bé trai đầu tóc bẩn thỉu, đi chân đất, quần áo rách tả tơi và có dấu hiệu bị kiệt sức nghiêm trọng.



Tổ công tác đã đưa cậu bé về chốt làm việc và tìm hiểu thêm thông tin sự việc. Tại đây, cậu bé được xác định là Đỗ Văn Tuân (SN 1999, thường trú tại Khu 5, Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).



Đỗ Văn Tuân may mắn được lực lượng CSGT số 7 cứu sống



Đỗ Văn Tuân hiện đang là học sinh lớp 8 trường THCS Thái Ninh (Thanh Ba, Phú Thọ). Do ham chơi điện tử nên Tuân bị bố mẹ la mắng. Cậu bé 13 tuổi đã quyết định bỏ nhà ra đi từ ngày 25.9. “Tài sản” duy nhất có trong người là số tiền 50.000 đồng. Tuân bắt xe khách từ nhà đi Hà Nội và số tiền trả cho chuyến xe cũng vừa đủ tất cả những gì em có.



Tới Hà Nội, không có người thân thích, không còn tiền để ăn uống, Tuân lang thang tại khu vực cầu cạn Thanh Trì. Buổi sáng, Tuân đi bộ lên cầu chơi còn buổi tối tìm chỗ ngủ vạ vật dưới gầm cầu.



Trong suốt thời gian đi bụi, Tuân không được ăn gì, chỉ khi nào khát nước mới xin người dân sinh sống gần đó để uống. Đến ngày 30.9, Tuân thấm mệt, khi ngồi chơi trên thành cầu và có nguy cơ bị ngã thì đã được lực lượng CSGT số 7 tìm thấy và đưa về chốt. Sau khi được lực lượng CSGT “bồi bổ” bằng 2 chiếc bánh ngọt và 1 hộp sữa thì Tuân đã tỉnh táo trở lại.



Ngay trong ngày 30/9, khi tiếp nhận thông tin về Đỗ Văn Tuân, Kênh VOV Giao thông (ĐTNVN) đã thông tin trên sóng với hy vọng người thân của em không phải lo lắng và tìm được chỗ ở hiện nay tới đón em về.



Một mặt Đội CSGT số 7 tìm cách liên lạc với Ủy ban xã Thái Ninh, một mặt liên hệ với Công an phường Thanh Xuân Trung về trường hợp của Tuân.



Vì là ngày chủ nhật nên khi liên lạc với Ủy ban xã Thái Ninh đã không thể kết nối được. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng lực lượng CSGT cũng liên lạc được với chị Hoa – làm việc tại Trung tâm Y tế xã Thái Ninh. Khi nhận được tin báo, chị Hoa cho biết, bố mẹ Tuân đang toas hỏa bủa đi khắp nơi tìm em trong suốt một tuần qua.



Bố của Tuân là Đỗ Huy Tâm còn mẹ em là Đăng Thị Mây. Nghề nghiệp chính của gia đình Tuân là làm ruộng nên cuộc sống tương đối khó khăn. Từ khi Tuân đột nhiên mất tích, công việc đồng áng cũng phải bỏ cả.



Qua thông báo của chị Hoa, bố của Tuân là anh Đỗ Huy Tâm đã liên lạc lại với lực lượng CSGT. Chưa kịp cảm ơn ân nhân cứu sống con mình, anh Tâm đã vội xin được nói chuyện với con trai. Khi tin chắc con mình còn sống và biết được chỗ ở hiện nay, anh Tâm đã cảm ơn Đội CSGT số 7 đã cứu sống con mình và tìm cách liên hệ với gia đình.



Ngay trong chiều 30/9, gia đình Tuân đã bắt xe đi Hà Nội và tiếp nhận em tại Công an phường Thanh Xuân Trung.



Ý thức trách nhiệm cao của lực lượng CSGT – CA Tp. Hà Nội, một lần nữa đã cứu được mạng sống của một bé trai 13 tuổi. Được biết, đây không chỉ là lần đầu các chiến sĩ CSGT ra tay cứu người mà trong nhiều năm qua, các trường hợp thất lạc, tự tử…đều đã được các anh trợ giúp hết mình. Hành động của các chiến sĩ đội CSGT số 7 một lần nữa đã làm hình ảnh người cảnh sát nhân dân trở nên gần gũi và tốt đẹp hơn trong mắt nhân dân.