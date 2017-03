CSGT kể chuyện ông Obama 2 lần thay lịch trình

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội (đội), là một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác dẫn đoàn khi Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. Ông Hải tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về chuyện tổng thống Mỹ thay đổi lịch trình di chuyển.

Bất ngờ đến quán bún chả

“Có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt, đáng nhớ nhất là hai tình huống đột xuất khi Tổng thống Obama bất ngờ đi ăn bún và tới thăm làng Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, Hà Nội)” - Thiếu tá Hải nói.

Theo ông Hải, phía Mỹ đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh ở mức cao nhất. Tất cả công tác khảo sát đều do cơ quan an ninh Mỹ đảm nhiệm và phía bạn luôn có những phương án bất ngờ, thông báo kế hoạch rất sát làm đội dẫn đoàn căng sức làm việc.

Đối với tình huống Tổng thống đi ăn bún chả, đội chỉ nhận được thông báo trước nửa tiếng. “Tuy nhiên, phía an ninh nước bạn cung cấp chỉ là Tổng thống sẽ đi thăm khu phố cổ mà không nói rõ phố nào” - ông Hải kể.

Khi nhận được tin, Thiếu tá Hải cùng các chiến sĩ trong đội phân ra bốn điểm mà Tổng thống có thể ghé qua, gồm phố Lê Văn Hưu, quán ăn Ngon ở Phan Đình Phùng, Hàm Cá Mập và phố Huế.

Khoảng 10 phút trước khi đoàn xe của Tổng thống Obama xuất phát, Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận thêm thông tin: Tổng thống sẽ ra Lê Văn Hưu nhưng không nói rõ điểm nào của phố.

“Tôi đã gọi cho phía an ninh của Tổng thống, nói rõ nếu không cho biết nơi Tổng thống tới là số chẵn hay số lẻ, có thể xe của Tổng thống sẽ đi ngược chiều và Tổng thống xuống xe không theo đúng nghi thức ngoại giao. Lúc đó họ mới nói số nhà đó là số chẵn” - Thiếu tá Hải kể lại.

Theo ông Hải, khi biết thông tin trên, anh em trong đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn đường đúng nghi thức ngoại giao.





Đoàn xe dẫn đường do Thiếu tá Hải làm đội trưởng. Ảnh: VIẾT LONG

Nhận tin rẽ vào Mễ Trì Thượng trước ba phút

Theo ông Hải, theo lịch trình thì trưa 24-5, sau cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng thống Obama sẽ ra ngay sân bay Nội Bài để vào TP.HCM. “Tuy nhiên, đại diện an ninh Mỹ bất ngờ thông báo trước khoảng ba phút rằng Tổng thống Obama sẽ vào làng Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, Hà Nội)” - ông Hải nói.

Tuy nhiên, đội không hề biết Tổng thống Obama sẽ vào gặp ai, để làm gì.

“Họ luôn thay đổi lịch trình một cách bất ngờ, lại cung cấp thông tin nhỏ giọt. Từ lúc nhận được thông tin đến khi đoàn xe của Tổng thống chính thức xuất phát chưa đầy năm phút” - Thiếu tá Hải nói.

Ngay sau khi nhận thông tin này, đội lập tức khảo sát những tuyến đường mà xe của Tổng thống có thể vào, nếu đi thì đi tuyến nào, đi ra làm sao... Đồng thời, đội cũng báo cáo ngay lên Công an TP Hà Nội để các đơn vị bảo vệ toàn bộ khu vực này.

“Đến lúc vào làng, mọi người ngỡ ngàng vì Tổng thống vào chỉ để uống trà đá, mua cốm và nói chuyện cùng người dân dù trời mưa to” - Thiếu tá Hải cười.

Theo ông Hải, do Tổng thống Obama thay đổi lịch trình nên lộ trình ra sân bay Nội Bài cũng thay đổi theo. “Ban đầu lực lượng bố trí bảo vệ cung đường Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến sân bay Nội Bài. Sau đó phải thay đổi sang thành làng Mễ Trì Thượng - Nội Bài, đây là hai cung đường hoàn toàn khác nhau, buộc công tác bảo vệ, dẫn đoàn cũng phải thay đổi theo” - Đội trưởng Hải cho hay.

Ông Hải tiết lộ chỉ đến khi đoàn xe của Tổng thống tới sân bay Nội Bài rồi máy bay chở Tổng thống cất cánh, hướng về TP.HCM, anh em mới thở phào.