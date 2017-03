CSGT nổ súng bắt giữ 3 phụ xe khách

Ngày 20/5, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp với công an quận Hoàng Mai truy đuổi, bắt giữ các đối tượng Tô Hữu Bạt (SN 1974), Võ Chí Trung (SN 1983) và Bùi Ngọc Trường (SN 1985), cùng quê Nghệ An) đưa về Công an phường Hoàng Liệt để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tin cho biết, khoảng 14h20 ngày 19/5, tổ công tác đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ tại đầu quốc lộ 1B phát hiện xe khách 34 chỗ ngồi biển số 37S-7782 chạy tuyến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) – Vinh dừng đỗ đón khách sai quy định. Khi cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, ba phụ xe là Tô Hữu Bạt (SN 1974), Võ Chí Trung (SN 1983) và Bùi Ngọc Trường (SN 1985), cùng trú tại Nghệ An tỏ thái độ chống đối.

Trước sự kiên quyết của lực lượng chức năng, lái xe Nguyễn Quốc Châu (SN 1976, trú tại Nghệ An) xuống xe xuất trình giấy tờ. Trong khi lực lượng chức năng đang làm việc, Bạt lao vào cướp giấy tờ ném xuống đường đồng thời, cùng Trung và Trường nhặt gạch, đá tấn công tổ công tác.

Khi cán bộ CSGT sử dụng dùi cui điện để trấn áp, các đối tượng tiếp tục lao vào giật dùi cui và hành hung thượng sỹ Bùi Ngọc Long. Trước sự manh động của các đối tượng, trung tá Lê Văn Hoan nổ 3 phát súng cảnh cáo.

Lúc này, 3 phụ xe trên cùng lái xe Nguyễn Quốc Châu vội nhảy lên một xe khách. Trong lúc đó, một phụ xe khác là Nguyễn Hồng Sơn đã điều khiển chiếc xe biển số 37S-7782 chạy về phía huyện Thường Tín. Ngay lập tức, lực lượng CSGT phối hợp cùng công an địa phương truy đuổi chiếc xe cùng các đối tượng vi phạm. Đến địa phận tỉnh Hà Nam, tổ công tác phối hợp cùng công an quận Hoàng Mai lập biên bản vi phạm của lái xe Châu và bắt giữ các đối tượng Bạt, Trung, Trường đưa về trụ sở cơ quan công an.

Theo P.H (VTC News)