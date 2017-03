CSGT quận Tân Bình: Bắt nóng kẻ đụng xe rồi bỏ trốn

Đề xuất Công an TP.HCM thưởng nóng Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Trần Văn Trình, Phó Trưởng Công an quận Tân Bình, nhận định: “Việc truy tìm và nhanh chóng bắt được kẻ gây tai nạn bỏ trốn của tổ phản ứng nhanh và Công an phường 15 ngay trong đêm đã nói lên tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ”. Ngày 20-5, Công an quận Tân Bình và Phòng CSGT đường bộ (Công an TP.HCM) đã đề xuất Ban giám đốc Công an TP.HCM khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy tìm, bắt nóng kẻ đụng xe gây chết người rồi chạy trốn, bỏ mặc nạn nhân trên đường.