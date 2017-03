CSGT TP.HCM ‘nhức đầu’ với lượng xe khủng

Tại cuộc gặp mặt báo chí của Công an TP.HCM ngày 5-1, Trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, thông tin: Dự báo tình hình giao thông, ùn tắc tại TP.HCM năm 2016 sẽ còn diễn biến phức tạp vì lượng xe tăng khủng khiếp.



Kẹt xe quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ông Phong, tại địa bàn TP.HCM thường xuyên có khoảng 26 triệu phương tiện lưu thông trên đường gây sức ép lớn về giao thông. Có hai khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc là khu vực ra vào cảng Cát Lái và khu vực các tuyến đường ra vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, bình thường có khoảng 85.000 lượt hành khách và nhân viên ra vào. Dịp tết cận kề, con số này ước khoảng 100.000 người. Còn tại khu vực cảng Cát Lái có khoảng 18.000 lượt xe container, các loại phương tiện lưu thông.

Trong năm 2015 lượng xe máy và ô tô đăng ký mới gần 330.000 chiếc (trong đó ô tô khoảng 50.000). Trung bình mỗi ngày có gần 1.000 xe máy và ô tô đăng ký mới. “Các phương tiện tăng khủng khiếp, TP.HCM đã “về đích” trước năm năm về lượng xe, tạo sức ép lớn cho giao thông tại địa phương” - ông Phong nói.



Trung tá Phong tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: V.Trần

Hiện các ngành chức năng đang tập trung mở rộng mặt đường, hầm chui, tuyến Metro… nhưng diện tích mặt đường chỉ tăng được 2,5%, không theo kịp với phương tiện và mật độ tham gia giao thông, ông Phong dự báo.

Ông phong cũng thông tin trong năm qua lực lượng CSGT bắt giữ gần 30 vụ vận chuyển hàng cấm, cướp giật trên đường. “Hiện nay bằng biện pháp giám sát công khai phối hợp với lực lượng kiểm soát trên đường, một thông tin ở trung tâm của phòng phát ra, tất cả CSGT trên đường có thể nắm được thông tin để phối hợp truy đuổi, tấn công tội phạm…” - ông Phong cho biết.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về tình hình an toàn giao thông năm 2015. Theo đó vấn nạn thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng đã được dẹp bỏ. Khi có hiện tượng tụ tập đưa xe trái phép, CSGT và các lưc lượng khác phối hợp ngăn chặn ngay. Tai nạn giao thông xảy ra 3.738 vụ, giảm gần 80 vụ, giảm số người chết, bị thương so với cùng kỳ.