CSGT TP.HCM thông tin vụ 'lăng mạ CSGT Hàng Xanh'

Ngày 2-8, liên quan đến việc bà Trịnh Thị Thùy D. (31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có hành vi lăng mạ một CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT ĐB-ĐS, PC67, Công an TP.HCM), đại diện Phòng PC67 cho biết đối với các vụ liên quan đến hành vi chống đối CSGT đều được PC67 bàn giao toàn bộ hồ sơ cho công an địa phương thụ lý, trong đó có cả lỗi đi sai làn đường của bà D.



Người phụ nữ túm cổ áo chiến sĩ CSGT, lăng mạ dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Phòng PC67 khẳng định xét riêng về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của bà D., PC67 đã phối hợp với công an phường 25, quận Bình Thạnh xác định hành vi vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

“PC67 đã giao toàn bộ thông tin liên quan cho công an quận Bình Thạnh. Việc xử lý vi phạm về giao thông cũng sẽ do công an quận này xử lý luôn” – một cán bộ Phòng PC67 thông tin.

Lý giải về vấn đề Đội CSGT Hàng Xanh không xử lý lỗi đi sai làn của bà D. tại thời điểm đó thì Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, tại tuyến đường Ung Văn Khiêm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, có nguy cơ dẫn đến ùn ứ giao thông.

Do đó, khi phát hiện hành vi vi phạm của bà D., CSGT đã chọn cách đến nhắc nhở, yêu cầu bà D. lưu thông theo hiệu lệnh để đường Ung Văn Khiêm không diễn biến phức tạp hơn. Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, bà D. mới có những lời lẽ xúc phạm lực lượng CSGT.

“Theo nguyên tắc, khi phát hiện hành vi vi phạm thì lực lượng CSGT có nghĩa vụ ngăn chặn hành vi đó. Nhưng nếu tính chất không nguy hiểm thì lực lượng CSGT có thể hướng dẫn, tuyên truyền vận động giống như trường hợp của bà D. chứ không phải vi phạm nào cũng phải phạt” – vị cán bộ Phòng PC67 lý giải.

Liên quan đến việc xử lý các hành vi của bà D., ngày 2-8, một cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh cho biết: Đơn vị đang xử lý nên chưa thể cung cấp thông tin...

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 17-7, Trung úy Nguyễn Quốc V., thuộc Đội CSGT Hàng Xanh điều tiết giao thông trên đường Ung Văn Khiêm thì phát hiện ô tô 51A-42987 do bà Trịnh Thị Thùy D. đi lấn sang chiều ngược lại. Thấy vậy, Trung úy V. có dùng gậy điều tiết giao thông để ra hiệu bà D. chạy đúng làn nhưng vô tình để gậy điều tiết trúng vào kính cửa bên trái ô tô bà.

Bà D. đã xuống xe đến chỗ Trung úy V. và có những lời lẽ xưng hô mày, tao, nói văng tục và nắm áo V. để xem bảng tên.