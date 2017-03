CSGT truy bắt hai kẻ trộm chó dùng dao bầu đâm chết chủ nhà

Chiều nay (25-7), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ hai nghi can là Phạm Tuấn Sử, Nguyễn Văn Sỹ, đều ngụ xã Thành Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) sau khi gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 20 giờ đêm qua (24-7), tại thị trấn Hà Trung (Hà Trung, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Bùi Đức Tuấn (50 tuổi), ngụ tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung (Hà Trung, Thanh Hóa), bị một trong hai nghi can trên đâm chết khi ra sức ngăn cản hành vi bắt trộm chó của bọn chúng.



Chân dung hai kẻ trộm chó sát hại dã man chủ nhà, cùng tang vật vụ án. Ảnh: Đình Hợp



Theo đó, hai đối tượng Sử và Sỹ điều khiển xe mô tô Exciter mang biển số Thanh Hóa đến tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung để trộm chó. Khi phát hiện mục tiêu, ngay lập tức hai nghi can đã dùng bả đánh chết một con chó khoảng 24 kg.

Khi hai nghi can bắt chó bỏ vào bao tải thì bị ông Tuấn (chủ nhà) phát hiện, trong lúc giằng co, ông Tuấn bị Sử rút dao bầu đâm vào ngực trái tử vong. Tại thời điểm này, Thượng úy Dương Trọng Độ (Đội CSGT Hà Trung) đang làm nhiệm vụ gần đó nghe hô hoán thì lập tức lên xe truy đuổi theo các hai nghi can.

Sau một quãng đường truy đuổi, Thượng úy Độ áp sát được nghi can nhưng bị chúng chống trả quyết liệt bằng ớt bột và dao bầu. Tuy nhiên, Thượng úy Độ không bỏ cuộc, tiếp tục áp sát đạp đổ xe máy của nghi can và bắt giữ Nguyễn Văn Sỹ, nghi can còn bỏ chạy vào núi Bụt Mọc lẩn trốn.

Đến sáng nay (25-7), đối tượng Phạm Tuấn Sử đã đến Công an huyện Hà Trung đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai nhận do nghiện ma túy nên bọn chúng thường rủ nhau đi bắt trộm chó bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Từ đầu năm 2016 đến khi gây ra vụ án mạng, cả hai nghi can đã gây ra hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Hậu Lộc, Hà Trung và các vùng lân cận.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, cơ quan này đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân là ông Bùi Đức Tuấn cho gia đình mai táng theo phong tục, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này.