Cụ bà 73 tuổi bị đánh nhập viện

Trong khi bà Vách dọn dẹp thì Nguyễn Thành Nam (49 tuổi, người địa phương) tới la lối, gây sự. bà Vách ra sức thuyết phục ông Nam đi chỗ khác nhưng ông Nam không chịu dẫn đến cự cãi. Bất ngờ ông Nam cầm xẻng xúc đất đánh vào đầu làm bà Vách bất tỉnh tại chỗ. Sau khi được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Vách đã hồi tỉnh nhưng sức khỏe còn yếu do mất máu, chấn thương đầu và phải khâu nhiều mũi.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bơ, Trưởng công an xã Thới Tam Thôn, công an xã đã tiếp nhận thông tin vụ việc và mời ông Nam đến trụ sở lấy lời khai. Qua làm việc với những người liên quan, công an xã lập hồ sơ chuyển lên cơ quan CSĐT huyện Hóc Môn tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền. “Nguyên nhân do mâu thuẫn trong gia tộc giữa ông Nam và bà Vách. Khi sự việc xảy ra, ông Nam đang trong tình trạng say xỉn” - Trung tá Bơ cho biết thêm.

XUÂN NGỌC