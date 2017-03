Cứ bực mình là dọa bắn người yêu

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 19/2/2014, Ngọc cùng người yêu là chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết (SN 1972) từ TP. Buôn Mê Thuột về TP. Tam Kỳ để dự đám giỗ cha của chị Tuyết.

Khoảng 9 giờ ngày 11/3, chị Tuyết cùng em gái là chị Huỳnh Thị Hồng Thu (SN 1974, trú số nhà 35 Trần Dư, TP. Tam Kỳ) đi chợ để mua thực phẩm. Gần 10 giờ, chưa thấy chị Tuyết về, Ngọc tỏ ý ghen tuông và liên tục gọi điện thúc giục chị Tuyết về nhà. Sau nhiều lần điện thoại mà vẫn chưa thấy chị Tuyết về, Ngọc điện lại và bảo: “Tao về Buôn Mê đây”. Chị Tuyết năn nỉ: “Chờ em về với” rồi vội vàng cùng em gái về nhà.



Một trong những bức ảnh đối tượng Ngọc cầm súng chĩa vào má mình. Một trong những bức ảnh đối tượng Ngọc cầm súng chĩa vào má mình.

Về đến nhà không thấy Ngọc, cửa nhà lại khóa nên chị Tuyết lấy xe máy đi tìm Ngọc. Đi được một đoạn đường, bắt gặp Ngọc đang đi bộ, chị Tuyết bảo: “Anh lên xe để em chở về, em đi chợ chứ đâu có đi đâu!”. Trên đường đi, Ngọc nói: “Mi có tin là tao đánh mi giữa đường không?” Đã biết tính khí người yêu nên chị Tuyết lí nhí trả lời: “Tin chứ!”.

Khoảng 10 giờ 20 phút chị Tuyết chở Ngọc về đến sân nhà. Xe vừa dừng lại, Ngọc nhảy xuống chặn ngang đầu xe, lúc này chị Tuyết vẫn ngồi trên xe, Ngọc gằn giọng: “Đ.M, mi muốn giỡn mặt với tao hả? Mi muốn chết thì tao cho chết!”. Dứt lời, Ngọc luồn tay vào lưng quần phía sau rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào mặt chị Tuyết rồi bóp cò, viên đạn xuyên gò má chị Tuyết.

Thấy máu chảy đầm đìa, Ngọc chở chị Tuyết đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Ngọc bảo với mọi người là đi rút tiền nộp viện phí rồi không quay trở lại. Trước khi bỏ trốn, Ngọc đã kịp vứt súng đạn tại nhà vệ sinh bệnh viện, điện thoại bảo em gái (ở TP. Buôn Mê Thuột) chuyển tiền cho mình và nhờ người trả lại điện thoại cùng xe máy cho gia đình chị Tuyết.



Hiện trường vụ án Hiện trường vụ án

Chị Tuyết được các bác sĩ sơ cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị. Nhờ sự cứu chữa tận tình của bác sĩ, đến nay sức khỏe chị Tuyết đã hồi phục. Qua tìm hiểu được biết, năm 2011, chị Tuyết quen biết và có quan hệ yêu đương với Ngọc. Năm 2012, chị Tuyết tạm biệt gia đình, quê hương để lên TP. Buôn Mê Thuột sinh sống với Ngọc như vợ chồng.

Người tình động tí là dọa bắn

Trương Văn Ngọc là con thứ 4 trong một gia đình có 5 người con. Trước đây, gia đình Ngọc cũng sống tại TP. Tam Kỳ, gần nhà chị Tuyết. Năm 1983, gia đình Ngọc lên Đăk Lăk làm kinh tế mới tại xã Eakao, TP. Buôn Mê Thuột, sau đó ít năm chuyển về định cư tại khối phố 6, phường Tân Lập. Ngay từ nhỏ, Ngọc đã tỏ ra là một đứa trẻ lì lợm, hư hỏng, không chịu học hành. Lớn lên, Ngọc trở thành kẻ bụi đời, sống lang bạt ở đầu đường xó chợ, tham gia băng đảng, quậy phá phố phường.



Chị Huỳnh Thị Hồng Thu, em gái nạn nhân. Chị Huỳnh Thị Hồng Thu, em gái nạn nhân.

Ngày 20/10/1995, qua kiểm tra hành chính nơi ở của Ngọc, Công an phường Tân Lập đã phát hiện Ngọc tàng trữ 39 kíp mìn và 1 kg thuốc nổ. Trong lúc Công an phường lập biên bản thu giữ tang vật, Ngọc lợi dụng sơ hở bỏ chạy. Ngày 17/12/1995, Ngọc lại tiếp tục đánh người gây thương tích rồi bỏ trốn.

Ngày 29/1/1996, trên đường làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Km3, hai cảnh sát khu vực Công an phường Tân Lập đã phát hiện Ngọc đang đánh bạc nên tiến hành vây bắt. Ngọc ngoan cố chống trả, hô hào đồng bọn đến giải thoát. Cả chục tên bụi đời, lang thang tại khu vực chợ Km3 xông đến, dùng gạch, đá ném vào cảnh sát để giải vây cho “đại ca”.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường, Ngọc đã bị bắt giữ. Tháng 8/1996, Ngọc bị TAND tỉnh Đăk Lăk kết án 9 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất nổ” và “chống người thi hành công vụ”.

Khẩu súng Ngọc dùng để gây án.

Mãn hạn tù, Ngọc không chịu hoàn lương mà vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục sống cuộc đời giang hồ và tung hoành trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Do không được học hành nên trong giao tiếp Ngọc ăn nói rất thô tục, cư xử theo kiểu “xã hội đen” và thường nói với chị Tuyết “Mi có tin là tao bắn mi không?” Trong điện thoại của chị Tuyết còn có cả hình của Ngọc với khẩu súng y kê vào má của mình trông rất phản cảm.

Quay đầu là bờ

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, khẩu súng mà Ngọc dùng để bắn chị Tuyết thuộc loại vũ khí quân dụng có thể gây sát thương. Ngày 8/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can Trương Văn Ngọc về tội “giết người” theo điều 93 và tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo điều 230, Bộ luật hình sự. Do Ngọc đã bỏ trốn nên ngày 14/6, cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã toàn quốc.

Theo Hoàng Phương

Petrotimes