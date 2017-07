Cự cãi qua lại, một người bị đánh tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào tối 15-7, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, 1 nhóm thanh niên kéo nhau đến xã Mỹ An, huyện Chợ Mới để tìm cách giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại địa phương. Trong lúc đôi bên cự cãi qua lại, Tý Sơn, 1 người trong nhóm bất ngờ bị một thanh niên địa phương dùng gỗ vuông đánh liên tục vào đầu đến vỡ sọ não. Sau khi thấy Sơn bất tỉnh, nhóm thanh niên tại địa phương bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cũng xác nhận vụ việc đánh nhau dẫn đến chết người kể trên là khoảng buổi trưa cùng ngày, xảy ra tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tên nạn nhân được xác định là Huỳnh Thanh Bình (tự là Tý Sơn, sinh năm 1988, ngụ xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể Tý Sơn cho gia đình mai táng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.