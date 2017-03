Củ Chi, TP HCM: Gia tăng việc “nói chuyện” bằng mã tấu

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29-9, một băng nhóm gồm 8 tên côn đồ ấp Xóm Chùa, xã An Phú (Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Văn Chem (23 tuổi) cầm đầu ngồi uống cà phê tại quán Sông Phố (xã An Phú, Củ Chi), cùng lúc có anh Nguyễn Hiếu Trung và một người bạn cũng ngồi uống nước tại quán nước này.

Vì ngồi gần bàn anh Trung nên Chem quan sát rất kỹ từng cử chỉ của anh Trung, thấy anh Trung vừa ngồi nói chuyện với bạn vừa xoay xoay cái ly nước để trên bàn, liền bị cho là "kênh", Chem dùng vỏ chai nước ngọt đánh anh Trung. Chưa hả dạ, hắn tiếp tục cầm cốc thủy tinh đập xuống đầu gây chấn thương nặng vùng đầu đối với anh Trung.

Đồng bọn gồm Phan Thanh Tính (21 tuổi), Lưu Tiến Đạt (18 tuổi) a dua theo, chúng dùng hung khí và tay chân hành hung anh Trung cho đến ngất xỉu mới bỏ đi.

Trung được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tích gãy sống mũi, chấn thương vùng đầu với vết thương khâu 6 mũi, vết thương vùng mặt khâu 10 mũi, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Dù gây án xong các đối tượng bỏ trốn, nhưng chúng lần lượt bị Công an huyện Củ Chi truy xét bắt ngay sau đó. Trong các đối tượng gây án, Chem vừa rời trung tâm giáo dục; Tính, Đạt vừa bị đưa ra kiểm điểm trước dân tại địa phương về hành vi gây rối ngày vào 25/9.

Trước đó, một khách uống nước tại quán, Tính cũng cho rằng người khách này "điệu" và ra tay hành hung thô bạo.

Trước đó vào đêm 11/9, tại địa bàn ấp Gồng Sao, xã Tân Phú Trung, Củ Chi cũng xảy ra vụ trọng án, mà nguyên nhân vụ việc chỉ vì một xích mích nhỏ trong tiệm chơi game. Nguyễn Xuân Vinh (20 tuổi), Võ Phi Vũ (21 tuổi) ngụ xã Tân Phú Trung bị Võ Thái Vinh (20 tuổi), Nguyễn Hoài Đáng (19 tuổi) ngụ cùng xã dùng đá ném gây xây xát nhẹ, nguyên nhân do mâu thuẫn khi chơi game cùng tiệm.

Nguyễn Xuân Vinh chở Vũ đi trạm xá băng bó, tức khí chúng trở về nhà Vũ xách 2 cây mã tấu tìm đến nhà Võ Thái Vinh để trả thù, nhưng vừa đến đầu ngõ đã bị nhóm của Đáng dùng mã tấu truy kích lại.

Trong cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm, Võ Thái Vinh dùng mã tấu chém vào lưng Nguyễn Xuân Vinh gây hậu quả đứt đốt xương sống số 6 khiến Vinh ngã quỵ tại chỗ. Tên Vũ dùng mã tấu bổ thẳng vào đầu Đáng gây chấn thương nặng; sau khi chém Nguyễn Xuân Vinh, Võ Thái Vinh truy đuổi và chém đứt gân và xương cổ tay phải Võ Phi Vũ.

Võ Thái Vinh, Võ Phi Vũ đã bị Cơ quan điều tra Công an bắt giữ khẩn cấp; 2 tên còn lại đang hôn mê tại Bệnh viện 115.

Vào lúc 18h ngày 11/8, Nguyễn Minh Trung (16 tuổi) ngụ xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi đến cổng trường THCS Tân Trung (xã Tân Thạnh Đông) dùng dao đâm Nguyễn Văn Hùng (12 tuổi, ngụ xã Tân An) khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đêm 1/9, Phạm Phú Sơn (27 tuổi, quê Vũng Tàu) dùng mã tấu tự chế chém lìa bàn tay phải, khuỷu tay trái của anh Trương Văn Tài (18 tuổi), quê Bà Rịa-Vũng Tàu và cuối cùng hạ sát nạn nhân bằng nhiều nhát mã tấu vào đầu, vào cổ cũng vì mâu thuẫn cá nhân rất nhỏ.

Khi chúng tôi tìm hiểu tư liệu viết bài này thì các đối tượng côn đồ "máu lạnh" đã từng gây ra tội ác trên địa bàn huyện Củ Chi đều đã sa lưới lực lượng Công an, hiện đang trong trại tạm giữ của cơ quan điều tra chờ những bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho bọn chúng.

Các đối tượng còn lại thì đang hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện, hay bán thân bất toại, đó cũng là cái giá mà chúng phải trả khi coi thường pháp luật và tính mạng của người khác.