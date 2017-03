Cử chuyên viên hỗ trợ tâm lý bé nghi bị xâm hại

Theo Sở, qua báo cáo ngày 13-3 của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức, Sở đề nghị UBND quận Thủ Đức chỉ đạo công an quận, chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ nội dung sự việc và có văn bản kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND quận Thủ Đức cần thông tin cho báo chí nhằm ổn định tình hình dư luận, tránh trường hợp gây hoang mang trong cộng đồng.

Giám đốc Sở cũng đã chỉ đạo phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở đến làm việc với trường tiểu học có bé gái nghi bị xâm hại để có biện pháp hỗ trợ ổn định tâm lý, tinh thần cho bé. Việc ổn định tâm lý này kéo dài cho đến khi có kết quả tốt.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – chi hội Luật sư – Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM, cho biết BV Phụ sản Từ Dũ chưa cung cấp hồ sơ bệnh án của cháu bé, kết quả thăm khám và các nội dung khác mà chi hội đã đề nghị vào ngày 13-3. Theo bà Nữ, bệnh viện từ chối vì theo quy định phải có ý kiến của Sở Y tế mới cung cấp. “Chi hội đã làm việc với Sở Y tế về việc này” - bà Nữ thông tin.

Trước đó, chi hội đã nhận hỗ trợ gia đình cháu bé về vấn đề pháp lý trong vụ việc.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi đón con gái học lớp 1 về nhà, chị Mỹ (tên đã được thay đổi) phát hiện vùng sinh dục cháu bé bị tổn thương nghi bị xâm hại nên đưa con đi khám, tố giác đến công an… Vụ việc đang được công an điều tra.

• Tại Bình Thuận, ngày 14-3, bà H., mẹ bé C. (10 tuổi, ở huyện Hàm Tân), đã đến cơ quan CSĐT công an huyện này tiếp tục nộp đơn tố cáo người hàng xóm tên T. bị cho là đã xâm hại tình dục bé C. nhiều lần.

Tại buổi làm việc này, bà H. đã cung cấp cho công an băng ghi âm dài 12 phút cuộc nói chuyện giữa bà H. với T. có sự chứng kiến của hai người hàng xóm. Trong băng ghi âm thể hiện lúc đầu T. phủ nhận mình xâm hại cháu bé nhưng sau đó liên tục nhận lỗi và xin được tha thứ.

Hiện Công an huyện Hàm Tân đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ vụ việc này. Đến nay vẫn chưa có kết quả giám định tâm thần của T.

Như đã thông tin, theo tố cáo của bà H., từ giữa đến cuối năm 2016, T. đã bốn lần xâm hại tình dục cháu bé. Qua điều tra ban đầu, công an thấy T. có biểu hiện tâm thần nên đã đưa đi giám định, đến nay chưa có kết quả…