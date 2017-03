Cú đấm chết người

Lúc 15h20 ngày 1-9, bà Lương Thị Trọng, SN 1959 phát hiện gia đình Nguyễn Quý Nam đang sửa chữa nhà và có đổ vôi vữa vào ruộng rau muống, bà Trọng đến khu vực ngã ba đường liên thôn ở gần nhà Nam chửi mắng. Trong lúc Nam chạy ra đuổi bà Trọng về, sẵn chiếc liềm trong tay, bà Trọng vung lên chống đỡ gây thương tích cho Nam ở vùng mặt. Thấy vậy, Nam dùng tay tát và đấm vào thái dương khiến bà Trọng ngã lăn ra đường. Sau khi được các con đưa về nhà, khoảng 30 phút sau, bà Trọng nôn ra máu và hôn mê sâu.

Bà Trọng được đưa vào Viện Quân y 103 cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 20h ngày 2-9 do tụ máu trong não. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Quý Nam, đồng thời phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội tiến hành pháp y, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Trọng.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)