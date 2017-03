Cụ già 65 rượt đuổi 4 tên trộm, 1 người bị đâm chết

Chiều 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt cụ Cao Văn Chừng (ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.



Làm việc với nhà chức trách, cụ ông 65 tuổi cho biết, rạng sáng 7/12, khi đang ngủ trên sà lan neo ngoài sông Ranh, cụ ông này bỗng giật mình thức giấc bởi 4 tên trộm đột nhập. Tuy mắt mờ, sức yếu nhưng ông Chừng vẫn kịp chộp lấy con dao rượt đuổi dưới ánh trăng.



Bị phát hiện, băng trộm tìm cách nhảy xuống sông trốn thoát, trong đó Phạm Văn Phương (41 tuổi) ngụ huyện Chợ Mới (An Giang) vấp té. Chưa kịp đứng lên, Phương liền trúng ngay nhát dao của cụ Chừng gục chết tại chỗ.





Theo Diễm Hằng (VTC News)