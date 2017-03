Cụ già 70 tuổi chết giữa rừng

Sáng 23-1, Công an xã Ba Nam, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi cho biết cơ quan chức năng vừa khám nghiệm tử thi và xác định ông Đinh Văn Gòn (trên 70 tuổi, ở huyện An Lão - Bình Định) bị chết do tuổi già, bệnh tật khi một mình băng qua khu rừng giáp ranh giữa huyện An Lão và Ba Tơ.

Ông Đinh Văn Gòn có người cháu ở xã Ba Nam, huyện Ba Tơ. Tuổi đã già, ông Đinh Văn Gòn nguyện vọng thăm cháu mình lần cuối trước khi chết. Dù gia đình can ngăn nhưng ông Gòn đã lén gia đình vượt một ngày đường rừng qua xã Ba Nam thăm cháu. Trên đường đi về, vì tuổi cao, sức yếu, ông Gòn chết giữa rừng sâu. Đến ngày 18-1, tức 7 ngày sau, một nhóm người ở xã Ba Vì (huyện Ba Tơ) trong lúc vào rừng đã phát hiện xác ông Gòn.

Theo T.H (Quảng Ngãi)