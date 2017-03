Cử người canh gác và chống trả biên phòng để bán 3 bánh heroin

Sau khi thiết lập chuyên án và mật phục theo dõi, lực lượng biên phòng phát hiện thời gian gần đây, tại nhà riêng của Và Chá Già (45 tuổi, ở bản Tồng Hốc 2, xã Hữu Khuông, huyện miền núi Tương Dương) được biến thành tụ điểm mua bán ma túy. Tuy nhiên, Già cùng các đối tượng cắt cử người đứng gách xung quanh nhà và cả quanh bản để chống lực lượng biên phòng và công an, nên công tác triệt phá ổ nhóm này gặp khó khăn.



Đối tượng Và Chá Già cùng tang vật 3 bánh heroin. Ảnh: TRẦN LÊ THẠCH

Lúc 1g30 rạng sáng 9-6, Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cùng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Nhôn Mai và Công an huyện Tương Dương, quyết định phá chuyên án, ập vào nhà Già bắt giữ các nghi can. Lúc này, nhóm canh gác bên ngoài dùng gậy gộc, đá và dao chống trả lực lượng bộ đội biên phòng để “trùm” Già và các đối tượng trong nhà tẩu tán tang vật để chạy trốn.

Lực lượng biên phòng đã kịp khống chế bắt gọn được đối tượng Già và thu giữ tang vật 3 bánh heroin (trọng lượng gần 1kg). Một số đối tượng còn lại trong nhà lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp đã kịp trốn thoát.

Hiện Đồn Biên phòng Tri Lễ, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Tang vật 3 bánh heroi cùng lưỡi con dao thu giữ tại nhà Và Chá Già. Ảnh: TRẦN LÊ THẠCH

* Cùng ngày, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bàn giao Lô Văn Thích (41 tuổi) và Lô Văn Ái (29 tuổi, cùng trú bản Pà Pạt, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) cùng tang vật heroin và một khẩu súng kíp cho Cơ quan công an huyện Quế Phong mở rộng điều tra, khởi tố bị can.

Trước đó, đêm 7-6, Thích và Ái đang thực hiện mua, bán heroin ở khu vực bản Pà Pạt, xã Cắm Muộn, thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cùng cơ quan chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ 23 gam heroin, một khẩu súng kíp, bốn điện thoại di động.