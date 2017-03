Cử nhân sư phạm đi buôn 8 bánh heroin

Hạ Bá Hùa tại cơ quan công an. Ảnh: NTV

Ngày 21-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án 117T, chặt đứt đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin.

Sau khi tốt nghiệp ĐH sư phạm ở Hà Nội, Hạ Bá Hùa (26 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về quê nhà rồi cùng Hoàng Văn Quang (42 tuổi, trú xóm Xuân Bùi, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) tổ chức đường dây buôn ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Qua phát động công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đường dây mua bán đường dây mua bán ma túy trên nên đã xác lập chuyên án 117T.

Tuy nhiên, Hùa là cử nhân sư phạm có am hiểu về một số biện pháp nghiệp vụ của ngành công an nên rất cảnh giác, hoạt động tinh vi, gây khó khăn cho việc bắt giữ. Quang cũng xuất thân từ gia đình có kinh nghiệm trong “nghề” buôn ma túy nên có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng.



Hoàng Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: NTV

Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội 3, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Hùa và Quang hoạt động đều được tính toán kỹ, không để lại dấu vết. Các đối tượng có thể đi vào TP.HCM sau đó trở ra nhưng kể cả hàng xóm bên cạnh cũng không biết. Chúng nghiên cứu kỹ địa bàn, cách thức, quy luật, tính toán từng đường đi nước bước của mình, chọn địa điểm giao hàng thuận lợi nhất”.

Tối 19-8, Quang và Hùa mang heroin đi bán. Khi hai người này đi vào khu vực đường liên thôn thuộc xóm 9, xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương) thì bị lực lượng chuyên án vây bắt. Các chiến sĩ phải vật lộn dưới ruộng nước với Hùa và Quang thời gian dài rồi khống chế, bắt gọn.

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin (khoảng 2,5 kg), 1.000 USD, 3 điện thoại, 2 xe máy là phương tiện để hoạt động phạm tội.



Tang vật 8 bánh heroin. Ảnh: NTV

Tại cơ quan công an, Hùa cùng Quang đã khai nhận, trước khi bị bắt đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Hiện Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên, truy bắt các đối tượng liên quan.