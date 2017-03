Cụ ông 73 tuổi hiếp dâm bé gái lớp 2

Ngày 1/1/2011, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào ngày 27/12/2010, tại gia đình ông Võ Quang Dũng (SN 1937, xóm Trống, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Khoảng 9 giờ sáng ngày 27/12/2010, 3 cháu gồm: Lương Thị L (sinh 2003, đang là học sinh lớp 2); Lương Thị N (sinh 2005) và Lương Thị M (sinh 2009) là con anh Lương Văn T và chị Lê Thị K (người dân tộc thiểu số, trú cùng xóm với ông Dũng) sang nhà ông Dũng chơi (vợ chồng anh T đi chặt mía thuê cách nhà 6km). Tại gia đình mình, ông Dũng đã dụ dỗ và đưa cho cháu N 500 đồng đi mua kẹo, còn cháu M ông bế ra sân chơi rồi hiếp dâm cháu L trong nhà. Thực hiện hành vi đồi bại với cháu L xong, ông Dũng bảo cháu giữ kín sự việc. Sáng 29/12, bà Lương Thị H (bà nội cháu L) sang nhà thấy cháu L kêu đau bụng, biểu hiện mệt mỏi… Bà H gặng hỏi nhưng L không dám nói gì. Lúc đó, cháu N kể với bà nội là hôm đó cháu nhìn qua khe cửa thấy ông Dũng không mặc quần áo nằm đè lên người chị L. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà H đưa cháu L đến trạm y tế xã kiểm tra thì phát hiện vùng kín của cháu bị xâm hại nghiêm trọng. Bà H động viên cháu và L đã kể toàn bộ sự việc trên. Trong ngày 29/12/2010, bà H đã làm đơn tố cáo gửi cho Công an huyện Nghĩa Đàn. Ngày 30/12/2010, Công an huyện Nghĩa Đàn đã triệu tập ông Võ Quang Dũng lên làm việc và tại CQĐT ông Dũng đã thừa nhận hành vi. Hiện CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Võ Quang Dũng về hành vi hiếp dâm trẻ em và đang tiếp tục làm rõ thêm các tình tiết khác có tính chất tăng nặng. Được biết, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn cháu L (đang học lớp 2) đầu tháng 12/2010 đã phải nghỉ học ở nhà trông em và đã xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Theo Lê Sơn - Nguyễn Phê (Dân trí)