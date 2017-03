Cụ ông 80 tuổi bị tố nhiều lần hiếp dâm bé gái

Theo đơn tố cáo, ông Tây đã nhiều lần dụ dỗ, thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé Thị H. (11 tuổi, ngụ cùng xóm ông Tây Soon), rồi cho 10 ngàn đồng, lúc cho 50 ngàn đồng...

Do nhà nghèo không có phương tiện di chuyển nên khoảng cách từ nhà đến trường khá xa nhưng bé H. phải đi bộ, hằng ngày đều đi ngang qua nhà ông Tây Soon.

Vì là hàng xóm của nhau nên bé H. xem ông Tây Soon là ông nội, ông ngoại của mình. Ngày 27/10/2011 thấy bé H. đi ngang qua nhà mình, ông Tây Soon nắm tay kéo bé vào nhà, ra lời dụ dỗ ngon ngọt, xen lẫn hù dọa rồi bế bé H. lên giường.

"Ông ấy bảo cháu nằm im, nếu la hét hay chống cự thì ông ấy giết chết" – bé H. thật thà nói. Sau khi thỏa mãn dục vọng thú tính, ông Tây Soon đưa cho bé 10 ngàn đồng, đồng thời căn dặn bé H "không được tiết lộ chuyện này cho ai biết nếu không sẽ bị…".

Vì lo sợ nên bé H. cắn răng chịu đựng không dám thuật lại vụ việc xảy ra. Có hôm bé H. đi học về với sắc mặt tái xanh nhợt nhạt, tỏ vẻ lo lắng sợ sệt, phát hiện con mình có biểu hiện lạ chị Thị Hay (31 tuổi) – mẹ bé H., gặng hỏi nhưng bé H. nhất quyết không trả lời.

Đến khi gia đình nghe chuyện xì xầm, đồn thổi của hàng xóm rằng bé H. bị ông Tây Soon hiếp dâm, cha mẹ gặng hỏi bé H. thì lúc này mới vỡ lẽ chuyện động trời.

Gia đình bé H. viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng đề nghị làm sáng tỏ vụ việc, yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm ông Tây Soon. Lúc xảy ra chuyện, H. chưa đến tuổi vị thành niên, tác động xấu đến việc học hành, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý đang dần định hình và phát triển của bé.

Ông Võ Văn Thủy - Trưởng công an xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, cho biết: "Hiện chúng tôi đã tiếp nhận được đơn tố cáo của gia đình bé H. tố cáo ông Tây Soon hiếp dâm bé. Thế nhưng ông Soon đã bỏ trốn khỏi địa phương nên lực lượng công an đang truy bắt đối tượng để điều tra, xử lý".

Theo Phan Cường (VTC News)