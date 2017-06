Cụ ông 86 tuổi tử vong dưới kênh nước thủy lợi

Đó là ông Nguyễn Tâm Đại (86 tuổi, ở xóm 7, xã Liên Thành, huyện Yên Thành).



Vị trí phát hiện thi thể ông Đại.

Chiều 28-6, người dân xóm Công Luận, xã Công Thành đi ra đồng làm thủy lợi thì bất ngờ phát hiện một cụ già đang trôi trên kênh N2. Ngay lúc đó, người dân vớt cụ ông lên bờ nhưng lúc này cụ đã tử vong nên báo chính quyền và Công an xã Công Thành.



Do cụ ông không mang theo giấy tờ tùy nhân nên lúc đó chính quyền và công an không xác định được tên tuổi và quê quán nạn nhân. Do đó, UBND xã Công Thành cũng thông báo để người dân đến nhận diện. Một số người chụp ảnh và đăng ảnh lên Facebook "tìm người thân nạn nhân".

Từ đó, người thân đến xác nhận thi thể nạn nhân đó là ông Đại. Sau khi cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết, người thân đã xin đưa thi thể ông Đại về nhà để tổ chức lễ an táng.