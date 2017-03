Cứ tan học là đi trộm cắp xe máy

Liên tục trong một thời gian ngắn tại địa bàn các huyện Quảng Uyên, Phục Hoà, Hạ Lang, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và thị xã Cao Bằng xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Những chiếc xe máy bị mất cắp đều là xe EXCITER.

Khẩn trương điều tra, Công an thị xã Cao Bằng và Công an huyện Hạ Lang đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng là Hoàng Văn Vương (19 tuổi); Nông Văn Doanh (18 tuổi); Nông Mạnh Hùng (19 tuổi), đều trú tại xã Đức Quang, huyện Hạ Lang và Vũ Tuấn Anh (18 tuổi), trú tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Vật chứng thu giữ là 8 xe máy EXCITER cùng nhiều ĐTDĐ và 1 chiếc xe máy Nouvo do chúng mua bằng tiền bán xe trộm cắp.

Cơ quan điều tra xác định, 3 đối tượng Vương, Doanh và Hùng đang là học sinh lớp 12 của trường THPT huyện Hạ Lang. Hàng ngày sau khi tan học, 3 đối tượng này cùng với Vũ Tuấn Anh phóng xe đi qua các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Uyên, hoặc đến thị xã Cao Bằng nhằm “tia” các xe máy hiệu EXCITER còn mới để trộm cắp. Hoàng Văn Vương là đối tượng cầm đầu, điều hành hoạt động của ổ nhóm trộm cắp này.

Các đối tượng tháo BKS những xe ăn cắp được rồi bán cho các đối tượng khác mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Mỗi xe máy hiệu EXCITER mới trị giá 40 triệu đồng, nhưng chúng chỉ bán khoảng 5 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã bắt 2 anh em Hoàng Văn Thiện và Hoàng Văn Thùy, trú tại xóm Nà Kéo, xã Việt Chu, Hạ Lang là kẻ tiêu thụ xe trộm cắp trong đường dây trên.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)