Cú trượt ngã 'khó tin' của vị thiếu tá công an phường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần hai phút, ghi lại cảnh “đôi co” giữa một chủ phương tiện được cho là vi phạm giao thông và một cán bộ công an phường. Sự việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng 13-5, tại đoạn đường Nguyễn Trãi (thuộc phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội).

Đang nói chuyện, tự nhiên bị ngã

Theo nội dung clip, một người đàn ông và một thiếu tá công an đang đôi co với nhau về việc công an giữ giấy tờ xe của anh này. Cuối đoạn clip, thiếu tá công an và chủ phương tiện đứng đối diện nhau tại vị trí gần cabin bên trái xe ô tô, tiếp tục “đôi co”.

Tuy nhiên, khi chủ phương tiện vừa đưa tay của mình nắm vào cánh tay trái của cán bộ công an đang nói chuyện với mình thì bất ngờ vị này ngã ngửa xuống đường, kèm theo đó là tiếng kêu “ối, ối”. Cùng lúc, chủ phương tiện cũng bị kéo theo, ngã dúi dụi. Ngay lập tức, một số tiếng hô “bắt, bắt” vang lên, hai người mặc sắc phục công an bên cạnh lao đến khống chế chủ phương tiện...

Clip cán bộ công an bất ngờ ngã ngửa ra đường rồi liên tục kêu la. (Nguồn: Youtube)

Ngay khi đăng tải, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng thiếu tá công an trong clip đã “giả vờ” ngã. Một số khác thì lo lắng cho người đàn ông là chủ phương tiện có thể sẽ bị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ...

Cú ngã do trượt chân

Liên quan đến thông tin trên, sáng 19-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Hữu Long - Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) xác nhận vị cán bộ công an trong clip nói trên là cán bộ công an phường này - Thiếu tá Đặng Quốc Phong.

Theo đó, vào đêm 12 rạng sáng 13-5, tổ công tác do Thiếu tá Đặng Quốc Phong - Tổ trưởng tổ trật tự dẫn đầu đi kiểm tra tình hình trật tự trên địa bàn phường. Khi tới đoạn số 6 Quang Trung thì phát hiện quán ăn có năm bàn bày ra vỉa hè và một chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường sau biển báo cấm dừng đỗ. Tổ công tác đã kiểm tra và yêu cầu chủ quán thu dọn bàn ghế.

Tuy nhiên, một trong năm bàn khách vẫn ngồi lại. Khi tổ công tác kiểm tra chiếc ô tô đỗ sai quy định, một người đàn ông đang ngồi bàn nhậu ra xuất trình giấy tờ. Người này được xác định là ông T. - chủ phương tiện vi phạm.

Khi kiểm tra xong, lực lượng công an lập biên bản xử lý hành chính nhưng ông T. không đồng ý mà yêu cầu trả lại giấy tờ. Quá trình giải quyết, ông T. đã có hành vi cản trở tổ công tác. Tuy nhiên, hành vi này chưa đến mức phải xử lý hành chính hay hình sự nên hiện tại công an phường chỉ xử phạt vi phạm hành chính về lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định đối với chủ phương tiện.



Đang nói chuyện với chủ phương tiện, vị cán bộ công an bất ngờ ngã ra đường rồi liên tục kêu la (ảnh cắt từ clip).

Nói về cú ngã của Thiếu tá Đặng Quốc Phong trong đoạn clip, ông Nguyễn Hữu Long cho hay theo bản tường trình báo cáo của Thiếu tá Phong, cán bộ này ngã là trượt chân chứ không có việc ông T. đẩy ngã. Sau đó, do các cán bộ trong tổ công tác tưởng rằng chủ phương tiện đẩy ngã Thiếu tá Phong nên đã khống chế, đưa chủ phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an, ông T. đã đồng ý ký vào biên bản và cũng công nhận là Thiếu tá Phong bị trượt chân ngã.

"Bên chính trị hậu cần đã vào cuộc, kết quả thật hay giả sẽ được làm rõ, nếu có sai phạm, họ sẽ xử lý nghiêm. Cũng cần thông cảm cho lực lượng công an phường, với cường độ làm việc vô cùng nặng, lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, có thể yếu tố sức khỏe của anh em bị ảnh hưởng" - Trung tá Long nói và cho biết thẩm quyền xử lý thuộc cấp trên - "cấp trên sẽ xem xét tới tác phong, cử chỉ trong giao tiếp, nếu vi phạm thì bộ phận chuyên trách sẽ có quyết định".

Trao đổi về vụ việc này, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông, cho biết sự việc đã được giải quyết xong, hai bên đã hòa giải. Quan điểm của công an quận là không bao che, nếu cán bộ có vi phạm hay tác phong chưa đúng thì sẽ kiên quyết xử lý.