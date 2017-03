Vậy mà mới đây, đọc trên các báo, lại thêm vụ tượng đài nữ pháo binh Ngư Thủy (ở Lệ Thủy, Quảng Bình) chưa bàn giao đã xuống cấp!

Khởi công năm 2000 với tổng vốn 2,6 tỷ đồng do Sở VHTT tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, công ty Mỹ thuật trung ương thi công, mãi tới năm 2005 tượng đài này mới được nghiệm thu. Vì một số bất đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công nên suốt hai năm qua tượng đài vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao, cứ thế mà dãi nắng dầm mưa. “Các nữ pháo binh Ngư Thủy”- những anh hùng thời chống Mỹ - giờ đây đang chịu cảnh sụt lún tường rào, cỏ mọc um tùm, đèn chiếu sáng rỉ sét, gạch lát nền bong tróc... trông thật thảm thương!

Lẽ dĩ nhiên những người đau lòng nhất trong chuyện này chính là các nữ pháo binh Ngư Thủy, hiện vẫn còn sống tại địa phương. Họ đã phản ứng mạnh mẽ với các quan chức lãnh đạo công ty Mỹ thuật trung ương (đơn vị thi công phần tượng) và công ty Xây dựng Lương Ninh (xây dựng phần bệ, sân, khuôn viên, vườn hoa...). Phó giám đốc công ty Mỹ thuật trung ương thì cho rằng tượng không hề bị xuống cấp, dù đã được chỉ rõ những chi tiết thô kệch, thiếu thẩm mỹ trên tượng và sau đó phải cho thợ sửa lại. Còn giám đốc công ty Xây dựng Lương Ninh thì đổ thừa mọi thứ bèo nhèo chung quanh là do mưa gió, thời tiết, còn đơn vị của ông thì vô can (?!). Vô can khi theo thiết kế lẽ ra phải dùng cát ro để xây tường rào, đổ bê-tông... thì đơn vị của ông lại dùng cát trắng, bất chấp phản ứng của người dân địa phương, để cuối cùng bị xuống cấp sớm?

Đáng nói nhất trong câu chuyện này là khi các nữ pháo binh Ngư Thủy năm xưa - nay đều đã lớn tuổi - lên tiếng phản ứng với các nhà thầu trên trong cuộc họp ngày 13-12-2007 thì đã bị mấy ông này tỉnh bơ độp lại: “Của chi mấy o mà mấy o đòi hỏi?”. Ô hay, làm tượng đài để ghi nhận tính anh hùng của một đơn vị, một địa phương, là bài học giáo dục truyền thống sinh động cho nhiều thế hệ sau, lại liên quan trực tiếp đến “những tượng đài sống” ấy, vậy mà không biết nghĩ sao các ông này lại dám ngang nhiên nói vậy? 2,6 tỷ đồng - đó chính là tiền của nhân dân, người dân nào cũng có quyền thắc mắc, nói gì các nữ pháo binh còn sống sờ sờ kia! Không chỉ là tiền, đó còn là xương, là máu của họ và đồng đội họ, những người đã hy sinh. “Của chi mấy o?”, vậy theo mấy ông đây là của ai? Của chùa? Của “bên A là chùm khế ngọt, bên B trèo hái mỗi ngày”?

Không đạt chất lượng và chưa nghiệm thu đã xuống cấp, hỏi thử ý nghĩa của các tượng đài liệu có đạt được hay không, hay rốt cuộc chỉ là chuyện bày trò để... ăn uống, chấm mút trên những chuyện nhiều ý nghĩa linh thiêng? Sao các tượng đài không hiển linh ra tay đét đít mấy ông thầu phết phẩy vài trận cho các ông tởn giùm, chứ đợi pháp luật “bắt tận tay day tận trán” chắc là... còn lâu!