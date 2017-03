Cứa cổ nạn nhân đến chết rồi hiếp dâm

Khoảng 12 giờ ngày 12-6, tại lán trên đồi sắn của nhà ông Nông Văn Sương, thuộc thôn Khe Tép, xã Tân Thượng (Văn Bàn), chị Nguyễn Thị C. (SN 1972) được phát hiện đã chết trong tình trạng có một vết cứa ở cổ, quần áo bị kéo vén, xộc xệch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Bàn đã triển khai lực lượng đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Qua quá trình điều tra, nhận thấy đối tượng Sùng A Thắng (SN 1995, thường trú tại thôn A7, xã Sơn Thủy, Văn Bàn), tại thời điểm xảy ra vụ việc có phát nương gần hiện trường, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan công an đã triệu tập Sùng A Thắng và qua đấu tranh, Thắng khai nhận đã dùng dao cứa cổ chị C. đến chết, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sùng A Thắng

Thắng khai: Trưa 12-6, thấy chị C. ngủ một mình trong lán nên hắn mon men vào gạ gẫm quan hệ nhưng chị C. không đồng ý. Hắn vẫn lao vào với ý đồ hiếp dâm bằng được thì chị C. hô hoán.

Thấy vậy, Thắng lấy dao cứa cổ chị C., sau đó xé quần chị, lấy áo che vết cứa trên cổ nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm.



Hiện trường vụ án.

Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với PC45 Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho Công an tỉnh thụ lý giải quyết.